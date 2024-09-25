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Названы главные минусы Toyota Camry с пробегом

Руководитель СТО Козловский перечислил недостатки подержанных Toyota Camry

Бизнес-седан Toyota Camry отличается высокой надежностью, но все же имеет недостатки. В особенности это касается 8–10-летних экземпляров, где часто меняются стойки, втулки переднего стабилизатора и тормозные диски, которые перегреваются и деформируются в результате заклинивания суппортов, рассказал представитель сети автосервисов FIT Service Дмитрий Козловский.

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Он подчеркнул, что в целом Camry всех поколений является надежной моделью. Двигатель этого автомобиля обладает ресурсом в сотни тысяч километров. Но есть машины с перегревом, задирами и масложором, рассказал Козловский. На некоторых экземплярах бьет руль из-за того, что плохо отбалансированы колеса, неправильный развал-схождение и так далее.

Toyota Camry
Toyota Camry

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
25.09.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-12