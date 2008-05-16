Рейтинг автоновостей с 10 по 16 мая

Что больше всего интересовало посетителей ZR.RU с 10 по 16 мая? Более чем наглядные ответы — в десятке наиболее популярных новостей за неделю. Этот, в каком-то смысле, «хит-парад» мы собрали исходя из сухих цифр статистики: наш Top-10 составлен на основе количества посещений по состоянию на вечер 16 мая.

«Экспертами» с недавнего времени стали вы, дорогие посетит ели ZR.RU. Наиболее интересные или характерные ваши комментарии приведены ниже (орфография и пунктуация авторские).

1. Абсолютным лидером этой недели стала новость о нескольких ДТП с участием «маршруток», вызвавшая целую волну обсуждения на ZR.RU. Утром 13 мая на Рязанском шоссе пассажирская «Газель» столкнулась с грузовым автомобилем. Пострадали пять человек, двое были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте. Надо отметить, что в данном случае машины были убраны с дороги в кратчайшие сроки и больших заторов на трассе не наблюдалось. В тот же день восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика на западе столицы. (13.05.08)

Из комментариев пользователей: «…1. Скорость маршруткам строго не выше 60. За невыполнение — изъятие прав. 2. Наличие человека, который будет обелечивать, чтобы водитель не отвлекался от дороги. Строгое выполнение этих простых 2-х пунктов спасет не один десяток жизней...» (Аноним.). «… Да при чем здесь все это... Вот то что гоняют — это точно, То что машины на ладан дышат и аварийные потому что их на убой заезжают из-за прибыли — вот это ближе к истине — и человеческий фактор тоже…» (Пассажир). «...Вы посмотрите в каком состоянии находятся маршрутки (№274).Водители в основном жители ближайшего зарубежья,без навыков вождения.Это же настоящие убийцы.

2. Москвичи, купившие малолитражный автомобиль, могут рассчитывать на 26 000 рублей.«Покупателям малолитражных автомобилей объемом двигателя 1,2 литра и габаритами до 3,5 метра будут бесплатно выдаваться специальные топливные карты на 26 тысяч рублей», — заявил 14 мая руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Леонид Бочин. (14.05.08)

Из комментариев пользователей: «… лучше бы деньги в безопасность движения вкладывали,а то только на танке ездить можно...посадить бы этого руководителя в эту„машину“ да и прокатить бы его по городу без мигалок и охраны....салон точно бы мокрым был.... P.S этот умник еще и не сразу в эту „машину“ влезит,привык небось к БМВ…» (Alex). «… Ой, только не надо тут на жизнь жаловаться. Не нравятся малолитражки — автобус купи! А я от халявных 1000 литров не откажусь, и от парковки дармовой тоже. Когда и куда зайти за талонами? …» (QWЕRTY ).

3. В США создали аппарат, который позволяет вырабатывать топливо в бытовых условиях.За $ 10 000 вы теперь можете приобрести механизм, с помощью которого можно «варить» биотопливо у себя дома. Как говорят сами изобретатели, еженедельно система может вырабатывать по 35 галлонов (159,11 л) «экологического топлива». Cебестоимость получаемого таким образом биотоплива составит 22 цента (около 5,2 рублей) за литр. (12.05.08)

Из комментариев пользователей: «…Если это действительно так, то эту технологию нужно внедрять как можно скорее! Пока стоимость бензина не выросла до 50р за литр. А в связи с тем что происходит на рынке нефти это подорожание произойдёт быстрее чем мы думаем!…» (Антон).

4. Министр транспорта РФ Игорь Левитин сообщил, что траты государства на борьбу с загруженностью дорог составляют около 3% от валового внутреннего продукта. Это в шесть раз больше, чем в странах Европейского Союза. «В настоящее время около 80% протяженности магистральных дорог и транспортных узлов города Москвы, особенно в центральной части, полностью исчерпали пропускную способность. Нехватка сети магистральных улиц в пределах городской черты составляет порядка 350–400 км, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков до 5–10 километров в час. В рабочие дни на дорогах Москвы насчитывается в среднем около 650 пробок, в которых стоят сотни тысяч автомобилей. Такая ситуация неизбежно приводит к росту аварийности», — сообщил Левитин. (14.05.08)

Из комментариев пользователей: «…У нас и воруют в 6 раз больше,не стоит удивляться;)…» (Аноним.). «…Вообще очень интересно, если министр делает такие заявления, значит его предшественник ни Х...рена не делал. Надо бы его показательно наказать (в тюрьму годика на три, и его помощников), остальным будет не повадно. А после окончания деятельности нового министра проверить его работу и далее по обстановке: или дальше руководить, или в Сибирь снег убирать. …» (mr.Barbony).

5. В США все чаще стали появляться сообщения о том, что в росте цен на бензин отчасти виноваты неисправные бензонасосы и что потребители переплачивают, даже не догадываясь об этом!! По всей территории Штатов неисправные бензонасосы во время каждой заправки завышают цену в среднем на 6 центов. Причина кроется в том, что счетчик включается до того, как в бак начинает поступать бензин. Говорят, что всему виной неисправный клапан, которым «может похвастаться», разумеется, не каждый бензонасос, но если прикинуть, сколько галлонов топлива пролетает через эти «чудо-клапана» за год, то получается довольно неслабая сумма. В интервью «The Detroit News» главный «бензоинспектор» Нью-Йорка Тодд Годлевски сообщил, что, по его мнению, вышеупомянутая цифра в 6 центов на самом деле занижена как минимум раза в три... (15.05.08)

Из комментариев пользователей: «...какого черта в российской прессе писать, про то как америкосы недовольны ценами на бензин. До коле вообще можно про Россию молчать?!! У нас бензин дорожает каждый день, уже сравним с ценами на западе, вот правда зарплаты у нас отличаются в разы и ни кого это не волнует!!!...» (Покупатель бензина). «… Я вообще не понимаю, какого хрена у нас цены на бензин взвинтили? Нефть-то наша, народное достояние! У меня друг в Нью-Йорке был, так там, говорит, бензин дешевле, чем у нас, только он ещё и лучше качеством. Это при том, что США свою нефть не тратят, а покупают у других стран…» (Игорь ).

6. Стало известно о похищении «Хаммера» третьей серии.В понедельник вечером в милицию обратился 38-летний предприниматель из Тюменской области, который сообщил об угоне его автомобиля Hummer H3. Материальный ущерб потерпевший оценил в 1 600 000 рублей. Представитель УВД Западного округа столицы отметил, что кража автомобиля Hummer — первая в столице с начала этого года. (13.05.08)

7. Первые Volkswagen Passat CC в салонах британских дилеров маркипоявятся уже на следующей неделе.В базовую комплектацию будут входить 17-дюймовые колеса, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с сенсорным дисплеем, многофункциональный кожаный руль, шесть подушек безопасности и система ESP. Будет доступна и комплектация GT. В нее, помимо стандартных опций, войдут 18-дюймовые колесные диски, тонировка задних стекол и система ACC (Adaptive Chassis Control). Линейка силовых агрегатов Passat CC будет представлена бензиновыми и дизельными моторами. Из бензиновых двигателей будущим покупателям предложат либо 1,8-литровый мотор TSI мощностью 160 л.с., либо 184-сильный мотор. Оба работают в паре как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с трансмиссией DSG. Доступна и 3,6-литровая V-образная «шестерка» FSI мощностью 300 лошадиных сил с системой полного привода 4MOTION. Четырехдверное купе так же будет оснащаться и дизельным силовым агрегатом TDI объемом 2,0 литра и мощностью 140 л.с. К сентябрю должны появиться еще две модификации этого дизеля. Их мощность составит 170 л.с. и 200 л.с. (12.05.08)

8. Компания Ford в скором времени представит версию Focus купе 2009 модельного года для внутреннего рынка США.руководство американского отделения Ford провело маркетинговое исследование на фокус-группе из покупателей и потенциальных покупателей Ford Focus в возрасте от 13 до 27 лет. Исследования показали, что большинство из респондентов хотели бы видеть «Фокус» более спортивным. Чтобы удовлетворить визуальные потребности американской молодежи, руководство компании приняло решение выпустить специальную серию автомобилей для внутреннего рынка США. Новое поколения «Фокуса купе» будет отличается видоизмененным передним бампером, новыми противотуманными фарами, новой решеткой радиатора с хромированной окантовкой, 17-дюймовыми колесами и задним спойлером.(14.05.08)

Из комментариев пользователей: «...Это чудовище какое то. С ходу не могу вспомнить ни одной более некрасивой машины, во всяком случае из новых...» (Сергей). «… Это рейсталинг LADA KALINA! …» (kostya_s ).

9. Дата проведения этапа «Формулы 1» в Москве еще не определена, но маршрут уже известен. Впрочем, судя по всему, состоится лишь один показательный заезд пилотов.Заместитель мэра Валерий Виноградов сообщил о том, что столица практически готова к проведению у себя этого заезда. Пока определяются даты проведения мероприятия, в правительстве Москвы уже разработали маршрут будущих гонок. Трасса пройдет от Васильевского спуска, далее — вдоль Кремлевской набережной с выходом к Манежу, затем до Театральной площади с разворотом около «Детского мира» и обратно. (12.05.08)

Из комментариев пользователей: «...На тех условиях, которые которые предлагает Берни Экклстоун (львиная доля дохода от проведения этапа оседет в его кармане), проведение этапа Формулы 1 в России — полная чушь...» (Slavvchik). «…Столица готова ? Не смешите мои тапочки... По кремлевской набережной на внедорожнике ехать некомфортно, вся дорога разбита, в заплатках и колдобинах. Ф1 там развалится через 10 метров…» (Alexx). «…Интересно а Берни то хоть вкурсе что некто Виноградов определяется с датами уже?)))…» (Аноним.).

10. «Крепыш» Smart пережил очередной краш-тест в США.Новая модель Smart ForTwo завоевала четыре балла из четырех возможных в краш-тесте на фронтальный и боковой удары, который проводил Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS). Тем не менее, удар сзади удостоился трех баллов. По методике IIHS фронтальный удар производится на скорости 65 километров в час, боковой — 50 км/ч, а удар сзади наносится движущейся со скоростью 35 км/ч платформой. В ходе тестов наблюдалась лишь одна важная проблема — водительская дверь открывалась после каждого краш-теста. И хотя уровень телесных повреждений при этом варьировался от уровня «хорошо» до «удовлетворительно», IIHS сняли одно очко за открывающуюся дверь. По мнению испытателей, в том случае если водитель не пристегнут, он может просто вывалиться из автомобиля. (15.05.08)

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