Рейтинг автоновостей с 17 по 23 мая

Что больше всего интересовало посетителей ZR.RU с 17 по 23 мая? Более чем наглядные ответы — в десятке наиболее популярных новостей за неделю. Этот, в каком-то смысле, «хит-парад» мы собрали исходя из сухих цифр статистики: наш Top-10 составлен на основе количества посещений по состоянию на вечер 23 мая.

«Экспертами» являетесь вы, дорогие посетители ZR.RU. Наиболее интересные или характерные ваши комментарии приведены ниже (орфография и пунктуация авторские).

1. Юрий Лужков раскрыл секрет, как избавить столицу от пробок. Глава столичного правительства заявил, что знает, что нужно делать, чтобы исправить транспортную систему и в Москве, и в России. «Мы знаем, что нужно делать, мы знаем, как нужно развивать транспортную систему, знаем доподлинно», — сказал Лужков. По его мнению, добиться результата поможет реализация транспортной программы, рассчитанной до 2015 года. Эта программа, которая предусматривает вложение 13 триллионов рублей, представляется Лужкову очень актуальной. Несмотря на то что 13 триллионов — это большая цифра, но, по мнению мэра, это лишь треть от необходимого финансирования. По его словам, он намерен высказать премьер-министру РФ идею совместного решения проблемы развития транспортной системы города. «Хочу предложить формулу: на каждый рубль, который вкладывает Москва, правительство России дает свой рубль», — сказал Лужков. Также мэр Москвы подверг критике план Минфина, в котором подразумевается финансирование программы развития транспортной системы РФ за счет инвесторов. По мнению Лужкова, платные дороги — это «приемлемая и допустимая вещь», однако, он не верит в то, что инвесторы «созрели» для вложения денег в транспортную программу. (20.05.08)

Из комментариев пользователей: «Как решить проблему транспортной системы России? Да очень просто — надо строить дороги !!!! И желательно чтобы строили их „люди не из нашего района“. Хорошо бы немцев нанять (хотя бы для федеральных трасс)...» (Аноним.). «По всей видимости теперь есть два государства — МОСКВА и россия... Необходимо в срочном экстренном порядке выводить из Москвы не меньше половины учреждений, министерств и ведомств, головных офисов банков, крупных компаний. И выводить на приличное расстояние — чтобы каждодневные поездки стали не возможны... Можно будет и Москву значительно разгрузить и регионам помочь...» (Полярник ). «...Вот наговорили, а что хотят сделать не понятно. Хотя если Лужков так смело себя ведет, то значит у него в голове действительно созрел гениальный план…» (Бийчанин).

2. В Санкт-Петербурге неизвестные преступники украли автомобиль Infiniti, высадив из него сотрудника ГИБДД.18 мая четверо преступников на двух иномарках блокировали дорогой автомобиль и, угрожая водителю физической расправой, высадили водителя из машины, на которой затем и скрылись. Государственный инспектор МРЭО ГИБДД управлял угнанной машиной, стоимость которой оценивается в 1 800 000 рублей, по доверенности. (19.05.08)

Из комментариев пользователей: «… Ну откуда такие машины у честных ментов? Добрая тетя подарила? А налог он с такого подарка заплатил? Не понимаю...» (Аноним.). «А кто их так подкармливает???? Мы же и платим им!!!! А не надо!!!!! Я вот года полтора назад, после очередной попытки у меня вытянуть энную сумму денег за разворот через сплошные, „забычился“, и решил не платить. Дело в суд и....... чудо.... 500 р штраф. Мелочь, А ПРИЯТНО!!!!!!!!...» (Немножко юрист). «Для тех кто печалится, что мы гоняем на А8- скажу, мы их не за 100000$ покупаем, а за 5–10000, правда угнанные и перебитые. А дергают их не у рабочего класса, так что сильно не переживайте. А ваши гроши- всем отломи (по служебной лестнице), пообедай, жене цветы- и все, кончились...» (сотрудник).

3. За одни сутки в Москве было угнано пять автомобилей премиум-класса.Три украденные машины принадлежали безработным москвичкам. Это Lexus IS-250, Lexus GS-300, а также спортивный BMW-630. Lexus GS-300 и джип Mercedes принадлежали, судя по всему, работающим мужчинам. Ни одну из машин по горячим следам найти не удалось. (21.05.08)

Из комментариев пользователей: «Безработные? Блин, тоже что ли уволиться?» (DRON ). «...не беда, девки еще „набезработают“ …» (Аноним.). «Что за нравы?! Это ведь не наше дело, кто, как и на какие деньги приобрёл эти автомобили. Факт в другом — собственники лишились своих авто. В пору им посочувствовать. Печально. Зависть — поскудное чувство…» (Алексей).

4. Президент России подписал федеральный закон «О внесении изменения в ст. 32 федерального закона „Об ОСАГО“».Согласно изменениям, приостанавливаются полномочия таможенных органов по контролю за исполнением автовладельцами обязанностей по страхованию гражданской ответственности при въезде в Россию. То есть таможенники временно не уполномочены проверять наличие полисов ОСАГО у водителей, пересекающих российскую границу. Эти полномочия вернутся к работникам таможенных органов 1 января 2009 года, когда Российский союз автостраховщиков присоединится к международной системе страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» и полисы, приобретенные в иностранных государствах, будут признаваться действительными на территории России. (19.05.08)

5. Произошло ДТП с участием кортежа чеченского президента Рамзана Кадырова. Как сообщают корреспонденты «Комсомольской правды», кортеж Рамзана Кадырова двигалась в Москву, когда водитель попутно ехавшего ЗИЛа, увидев спереди МАЗ, стоявший на обочине, а сзади — приближающуюся колонну президента, решил уступить последнему дорогу, но не рассчитал расстояние и зацепил МАЗ. В результате столкновения, ЗИЛ отбросило на также двигавшийся по направлению к Москве Nissan Murano, тот ударился в Mercedes из президентского кортежа (самого Кадырова в этом «Мерседесе» не было) и ушел в кювет. Виновным признан водитель ЗИЛа, который был госпитализирован с переломом бедра. (22.05.08)

Из комментариев пользователей: «А с какой стати им уступать дорогу?Не президент России же...» (тень). «А водитель ЗИЛа получил перелом бедра в результате аварии, или в результате выяснения кто виноват в ДТП?...» (Ветер Воды). «...ни один же не скажет это ни ему в лицо ни кому либо кто там был.и вот я считаю то что я не скажу в лицо человеку я не скажу ему за спиной.так что<...> молчите.это не есть мужчины которые как бабы гутарят за спиною» (Чеченец).

6. Opel меняет логотип, который, по словам разработчиков, должен подчеркнуть уверенность бренда.Opel Insignia станет первым автомобилем, на решетке которого появится модернизированная эмблема Opel, не менявшаяся в течение последних 45 лет. Нельзя сказать, что новое лого будет кардинально отличаться от фирменного знака «Опель», ставшего классическим. Основные элементы: молния и круг — останутся, но в целом эмблема приобретет некоторую плавность и будет являться не отдельной составляющей, а неотъемлемой частью решетки радиатора. Седан Opel Insignia с новым логотипом впервые предстанет перед публикой на грядущем Международном автосалоне в Лондоне. (22.05.08)

7. Skoda рапортует о росте продаж автомобилей компании в апреле 2008 года. Продажи Skoda Auto в апреле выросли во всех регионах присутствия марки и достигли 63 726 автомобилей, что на 23,3% больше, чем в апреле 2007 года. Самые быстро растущие рынки за первые 4 месяца этого года — это Россия (14 231 автомобиль, +75.3%), Индия (6 396 автомобилей, +50.4%) и Китай (22 032 автомобиля, период запуска). Лучшие показатели продаж традиционно у модели Skoda Octavia, высокие продажи и у Skoda Octavia Tour. (20.05.08)

8. Служба «Яндекс.Карты» и ИА СМИЛИНК опубликовали ежегодный бюллетень, свидетельствующий о загруженности московских дорог в 2007 году и о ее динамике в дальнейшем.Главным выводом, который можно вынести из бюллетеня, — это то, что количество пробок в Москве постоянно увеличивается. В любое время, даже по ночам, пробок в Москве в 2007 году было больше, чем в 2006. Самым загруженным участком Москвы в течение прошлого года стал отрезок Сущевского вала по внутренней стороне от Савеловской эстакады до Шереметьевской улицы. Интересно, что и осенью, и зимой (в самый сложный для автомобилистов период) прошлого года ситуация на дорогах была практически одинаковой. Можно предположить, что уже этой осенью загруженность дорог будет регулярно достигать 10 баллов из 10. (19.05.08)

Из комментариев пользователей: «В Москве машина перестала быть роскошью, но средством передвижения не стала. Поездки на авто либо очень жесткая необходимость, либо ненужный понт...» (Аноним.). «Единственный вариант — существенно усилить скоростной общественный транспорт. Мне вот на машине полчаса до работы, а на метро 55 минут. Это всё осложняется переполненностью метро. От поездки на метро устаю больше, чем от работы.Но без машины — тоже никак. То на дачу отвезти чего, то в магазин типа Ашана. Т.е. запор на дорогах Москвы — неизбежность...» (kompas). «…... В час пик метро сильно переполненно. Давно пора принимать на работу по реальному месту жительства. А то ездят с севера на юг, а с юга на север, а потом на заторы жалуются…» (QWЕRTY).

9. В 2010 году на автомобильном рынке должны появиться четыре новые модели компании Skoda. Среди них окажется и полноприводной кроссовер Yeti.Ранее сообщалось, что Yeti разделит платформу с Volkswagen Tiguan. Но теперь стало известно о том, что чешский кроссовер может обзавестись и собственной платформой, разработанной инженерами Skoda. Тем не менее, до сих пор остается вероятность того, что новинка будет построена на совершенно новой платформе от VW. В будущем на ней может быть основано и следующее поколение модели Fabia. Возможен и другой вариант — несколько технических идей для Yeti будет позаимствовано от от Roomster. (18.05.08)

Из комментариев пользователей: «уродец редкостный, на кого чехи рассчитывают этой машиной?» (Аноним.). «А мне нравится! Стильная, жизнерадостная машина. Только, боюсь, опять цена будет завышена, как это всегда было у Шкоды» (Иваныч2115).

10. На севере Москвы в ближайшее время появятся многоярусные автоматизированные парковочные площадки.Процесс парковки на кассетном паркинге таков: водитель заезжает на въездную площадку, выходит из машины и запускает с помощью карточки автоматическую систему управления. Автоматика проверяет, правильно ли стоит автомобиль, закрывает ворота и перемещает платформу с автомобилем на свободное место в паркинге. При желании владельца выехать, он должен приложить к считывающему устройству магнитную карту, и автомобиль в течение полутора-двух минут опускается на первый уровень. Себестоимость модуля из быстровозводимых конструкций для одной машины предварительно оценивается в $8,5 тыс. Высота сооружений может варьироваться от 4 до 9 этажей. (17.05.08)

Из комментариев пользователей: «Система неплохая, но вот на самом деле, как быть в мороз? Если даже домофоны не всегда работают при —30!!!» (GoGo). «Такая парковка хороша при условии, что дороги чистые и машины мытые и исправные. А теперь представте себе сколько соли, грязи или масла с верхстоящего авто будет стекать вниз.» (Схустрик).

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