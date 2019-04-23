В профессии водителя трамвая романтики мало: встаешь ни свет ни заря, пассажиры то и дело норовят потрепать нервы, а тут еще и автолюбители под колеса лезут... И все же Алексей Илюшин, который водит трамвай уже десять лет, не променяет свою работу даже на руководительское кресло.

Ранний подъем и работа в праздники

Специальность «водитель трамвая» сегодня весьма востребованная — по крайней мере, в Москве. В депо все чаще идет работать молодежь. Оно и понятно: средняя заработная плата сравнительно неплохая- около 60 тысяч рублей. Другой приятный момент — возможность ездить бесплатно на любом общественном транспорте неограниченное число раз.

Конечно, есть и свои сложности — например, рабочий график. Он у водителей трамваев скользящий, 5/2. «Когда выходишь в первую смену, вставать приходится очень рано — в два, в три часа ночи. Привыкнуть к этому довольно сложно. Во вторую работать попроще, но домой попадаешь только часам к двум ночи», — признается водитель трамвая четвертого разряда Алексей Илюшин, с которым «За рулем» отправляется в рейс.

Вторая смена начинается ориентировочно с 13–14 часов — в зависимости от того, когда первая смена откатает положенные часы. Их количество распределяет нарядчик. Всего существует три графика: восьми-, девяти- и десятичасовой. «Часто выходит так, что работа выпадает на праздники. Понятное дело, семье это не нравится. Но работа есть работа», — говорит Алексей.

Трудовые будни водителя трамвая (именно водителя — «вагоновожатые» остались в прошлом) начинаются очень рано. В 4:30 первый вагон должен отправиться развозить пассажиров, а потому прибыть в депо необходимо как минимум к 4 часам — пока пройдешь медосмотр, пока отметишься и примешь вагон...

Первая смена водителей трамваев начинается тогда, когда весь город еще только-только просыпается

Нарушил Правила — до свидания!

Сначала Алексей проходит медосмотр. Давление в норме, признаков опьянения с помощью алкотестера не выявлено. Теперь медицинский работник должен поставить соответствующий штамп в путевом листе, где прописывается номер сегодняшнего маршрута и номер вагона. Вообще, к медосмотру водителей в депо подходят очень серьезно — все-таки они ответственны за жизнь не одного десятка людей. Опоздание и уж тем более появление на рабочем месте с запахом перегара — грубейшие нарушения трудовой дисциплины. В последнем случае водителя отстраняют от работы и ставят на его место дежурного. Наказать за проступок могут рублем. К примеру, лишить 13-й зарплаты и премии, которые составляют внушительную часть заработка водителя трамвая. Кроме того, руководство депо может наложить на сотрудника дисциплинарное взыскание. Бывали случаи, когда подгулявших накануне водителей на месяц отправляли чистить ремонтные канавы. Впрочем, как правило, с безответственными сотрудниками долго не церемонятся: раз нарушил, два нарушил, а на третий — извините, до свидания.

Медосмотр — неотъемлемая часть рабочего процесса для водителей общественного транспорта Вот так выглядит путевой лист водителя трамвая

Ни дня без кофе

После того как водитель допущен к вождению, направляемся отмечаться к диспетчеру, который рассказывает, где стоит вагон. Идем искать. По пути Алексей объясняет, что любой водитель должен знать наизусть все маршруты в своем депо (как правило, их пять-шесть штук). Исключение — лишь для новичков со стажем до года. Им разрешается работать на одном направлении. Дальше — все как у всех.

Сегодня нам достался 11-й маршрут, любимый у Алексея. «Он такой большой, интересный: уехал и никогда не знаешь, что встретится по пути. Иногда специально прошу поставить меня именно на него, и обычно мне идут навстречу», — объясняет он. Маршрут занимает в среднем чуть больше часа, конечная остановка — «Останкино». Там водители делают перерыв между рейсами минут на 10–15, — чтобы перекусить и выпить кофе. Без него никуда. «Конечно, когда каждый день ездишь по столько часов по одним и тем же местам, глаз замыливается, теряется концентрация. Кофе помогает снова собраться. Ну и бутерброды всегда беру с собой из дома — чтобы не ездить на голодный желудок», — говорит водитель.

У каждого водителя трамвая есть свою любимый маршрут — для Алексея это номер 11

Отсутствие «газа» и другие тонкости управления

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Управлять трамваем довольно сложно — недаром этому обучают полгода. Перед водителем открывается приборная панель с большим количеством кнопок: «аварийный тормоз», «рельсовый тормоз», «стрелка», «растормаживание» и т.д. Справа находится прибор системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. С его помощью можно получать сведения о заторах, а также оперативную информацию от диспетчера. Так что дополнительные сервисы типа «Яндекс.Пробок» водителям трамваев не нужны. По центру на дисплей выводятся данные бортового компьютера. Например, показания датчиков, замеряющих уровень напряжения в сети, температуру воздуха снаружи и в салоне. По левую руку — рация для объявления срочных сообщений. За всеми действиями водителя следит камера, установленная в кабине. С ней не забалуешь: если руководство увидит, что во время движения сотрудник слушал музыку, говорил по телефону или пил кофе, его ждет выговор.

Слева внизу находится педаль безопасности. Нога водителя должна непрерывно находиться на ней. Это своего рода стоп-кран — отпускать ее можно только в экстренных ситуациях. По соседству справа — педаль-песочница. Она позволяет посыпать песком рельсы для лучшего сцепления с колесами. Но нажимать ее необязательно — посыпать пути можно и с помощью кнопки на приборной панели. Любопытное открытие: в трамвае нет педали газа в привычном для водителей авто понимании. Существует только пятнадцать тормозных и столько же ходовых позиций, за счет которых и регулируется скорость движения.

Попадая в кабину водителя, первым делом теряешься от обилия кнопок и непонятных датчиков

Шустрые водители и длинный тормозной путь

Управляя техникой, надо всегда учитывать ее габариты. Особенно если ты ведешь большую многотонную машину. «Мне непонятно, зачем некоторые автомобилисты лезут под трамвай. Вагон весит в среднем 45 тонн, длина тормозного пути даже на скорости 40 км/ч будет метров 60. Так что имейте в виду: остановиться перед внезапно возникшим препятствием мне не так-то просто. Да и оттормаживаться резко я не буду — в салоне люди, которые могут упасть и получить увечья», — говорит Алексей. По его словам, в последнее время шустрых автолюбителей стало меньше — и дело тут вовсе не в вежливости на дорогах. Сейчас в Москве для трамваев создают выделенные полосы, на которые так просто не заедешь. Если бы их не было — некоторые так бы и продолжали бросаться под колеса, уверен водитель трамвая.

Поблажек для девочек нет

Исторически сложилось так, что водителями трамваев в основном становились женщины. Спрашиваем у Алексея, актуально ли это в наши дни. Тот отвечает, что женщин-водителей трамваев действительно больше, чем тех же водителей автобусов или машинистов, но это вовсе не означает, что работа эта простая и непыльная. «Девочки должны точно так же уметь сцеплять вагоны, устранять мелкие поломки. Для этого под рукой всегда нужно иметь набор инструментов, — рассказывает Алексей. — А если не справляешься, всегда можно позвать на помощь коллег. У нас не принято отказывать в помощи — мы все в депо почти как семья».

У водителей трамваев очень развита взаимовыручка. Сломавшемуся в пути коллеге всегда помогут

Какой смысл ругаться?

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Бывают люди, которые сами стараются тебя спровоцировать. Начинают кричать, что долго ждали трамвай или что в салоне холодно. Я в таких ситуациях стараюсь спокойно объяснять, например, что проехать мешал посторонний транспорт или что салон еще не прогрелся.

Если конфликты между водителями трамваев большая редкость, то вот от вспыльчивых пассажиров никуда не денешься. «Какой смысл мне с людьми ругаться? Больше нервов потеряешь», — рассуждает Алексей. Существуют и совсем специфические категории пассажиров, с которыми найти общий язык ну очень уж нелегко — нетрезвые, бездомные. «Это вообще больная тема. Особенно зимой, когда на улице холодно. Пассажиры жалуются на запах. Мы можем попросить их выйти или сообщаем диспетчеру о ситуации. Тогда на конечной их уже встречает наряд полиции. Но это редкость — в основном справляемся своими силами», — добавляет водитель трамвая.

Ругаться с агрессивно настроенными пассажирами бессмысленно, считает Алексей

Лучше водить, чем руководить

Вагон 11-го маршрута плавно приближается к конечной станции. Задаем Алексею финальный вопрос: раз уж работа водителем трамвая достаточно нервная и требует постоянной концентрации, не хотел бы он сменить ее на более спокойную — к примеру, попробовать стать руководителем и сидеть себе в отдельном кабинете? Все-таки трудовой стаж позволяет. На что он категорично мотает головой: мол, водит трамвай уже десять лет и другой работы для себя уже не представляет. «Ну стану я, положим, начальником маршрута, — дальше что? Работа ничуть не менее сложная, а вот спрос в два раза больше. Нет уж: я десять лет водил трамвай и еще как минимум столько же провожу. Лучше быть водителем, чем начальником», — считает он.

В руководители Алексей не метит- ему и водителем трамвая работается неплохо

Наша поездка в трамвае на этом окончена, а вот Алексею предстоит немного передохнуть и отправиться в обратный путь, после чего он выполнит еще два рейса за смену. Затем он сможет поехать домой к семье — завтра его ждет заслуженный отдых.

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Профессиональные словечки

Не секрет, что люди одной специальности в общении друг с другом часто прибегают к специальному языку, который не всегда понятен окружающим. «За рулем» собрал для вас небольшую коллекцию таких «трамвайных» терминов:

Канава — цех трамвайного депо.

— цех трамвайного депо. Веер — несколько путей на открытой площадке для расстановки трамваев.

— несколько путей на открытой площадке для расстановки трамваев. Путевка — путевой лист, в котором прописан маршрут водителя со всеми остановками. Так же в нем указывается номер маршрута и вагона, в нем же ставится печать о прохождении медосмотра.

путевой лист, в котором прописан маршрут водителя со всеми остановками. Так же в нем указывается номер маршрута и вагона, в нем же ставится печать о прохождении медосмотра. Конечка — конечная станция.

— конечная станция. Пантограф — токоприемник трамвая (в простонародье — те самые «рога» на крыше).

— токоприемник трамвая (в простонародье — те самые «рога» на крыше). Оборотный круг — маршрут из пункта А в пункт Б и обратно.

— маршрут из пункта А в пункт Б и обратно. Книжка молодого водителя — документ с отметками о допуске, который должны иметь при себе все водители трамваев со стажем до года.

Интересно, что московским водителям, скорее всего, будет непросто понять своих коллег из других городов. Термины, с помощью которых они общаются, разнятся от региона к региону. Для чистоты эксперимента мы попробовали узнать у сотрудников Трамвайного депо имени Баумана, что означает «обрезать, рубануть» (ростовский вариант, означающий «выехать перед носом вагона маршрута-конкурента». — Прим. «За рулем»), кто такие «бобры» (так, говорят, в Саратове называют пассажиров) и много ли на дорогах «голубых» (опять же, ростовский вариант названия высокопольных трамвайных вагонов КТМ-8). Нас не поняли. А возможно, просто не захотели посвящать в тонкости профессионального сленга...