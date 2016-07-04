У нас на машину копят всего год. Верите статистике?

«За рулем» выяснил, какую машину сегодня может позволить себе среднестатистический россиянин и о какой он мечтает.

«Сегодня телефон — уже не средство связи, а показатель дохода».

Юмор из Сети

Машин в продаже полно, но есть ли при этом выбор для небогатого человека? Или мы фактически вернулись в СССР?

Чтобы купить машину, нужны деньги. А каков уровень ежемесячных доходов россиян?

Я не знаю. И никто, по-моему, не знает: во всех источниках цифры разные. Росстат, к примеру, говорит, что среднемесячная зарплата — это 41 120 ₽; в пересчете на душу населения это составляет 24 496 ₽. Минус подоходный, естественно. При этом 40 «штук» в месяц, согласно другим опросам, — мечта многих. А еще есть данные по регионам — там запутаться еще проще. Самые богатые россияне живут на Чукотке — там средняя зарплата выше стольника. Самые бедные — в Карачаево-Черкесии.

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Впрочем, есть и другие подсчеты, учитывающие соотношение доходов и стоимости стандартного набора товаров и услуг. С этой точки зрения хуже всего живут в Тыве и на Алтае, а лучше всех — в Ямало-Ненецком АО! Там на одну зарплату указанный набор можно купить трижды…

Теперь — про покупку машины. На этот случай есть очередные аналитические расклады. Эти аналитики представили ситуацию, при которой в средней семье, где работают оба супруга, одну зарплату полностью откладывают на некую среднюю, скажем так, машину. У них получилось, что в среднем по стране при зарплатах в 37 000 ₽ и стоимости автомобиля в 374 000 ₽ копить придется примерно год. Причем быстрее других с этим справятся в Питере, а медленнее всех — в Красноярске.

Какую машину можно купить за такие деньги? Из новых, в общем-то, никакую. Даже Daewoo (Ravon) Matiz стоит примерно 410 000 ₽. Lada Granta — это 435 000 ₽, Lada 4x4 —около 520 000 ₽. Солярисы и Логаны — еще дороже. А Шкоды и прочие более породистые особи перевалили за миллион. Неудивительно, что один добрый человек на нашем форуме тут же заявил: мол, у нас за эти деньги можно купить только помойку. А потому копить на «не помойку» при указанных доходах придется уже не год, а хотя бы два. А то и три.

Век нынешний и век минувший: а как было в СССР?

Намек на то, что ситуация на авторынке стала напоминать советскую, я воспринимаю как несерьезный. Ничего общего нет — и вот почему.

Это разве можно сравнивать? Дело даже не в количестве машин, а в многообразии моделей.

Во-первых, подобного обилия предлагаемых марок и моделей автомобилей тогда не было и быть не могло. Запорожец, Москвич, Жигули — вот, в общем-то, и всё, на чем ездила страна (Волги по министерским спискам — не в счет). Об иномарках вообще речь не шла: их видели разве что перед посольствами да в кино. А сегодня для подсчета предлагаемых нам вариантов не хватит ни пальцев, ни иных органов… И все эти машины — в свободной продаже, без многолетних очередей и записей в исполкомах. Какое же тут сходство?

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Во-вторых, давайте сопоставим цены, насколько это возможно. Я в своих примерных расчетах всегда ориентируюсь на батон хлеба: грубо говоря, было 20 копеек, стало 20 рублей — налицо стократная разница. Берем нынешний бюджетный автомобиль тысяч за 500 и делим эту цену на сто — все сходится: получаем примерную тогдашнюю стоимость Москвича или Жигулей. А вот с зарплатами получается, что они с тех пор значительно выросли: в те времена далеко не все получали даже по 200 ₽ в месяц. А уж оклад в 400 ₽ и более справедливо считался огромным. О том, чтобы инженер, врач или учитель мог самостоятельно накопить на ВАЗ-2101, речь не шла по определению. Они и не ездили на личных машинах. А сегодня — ездят.

В-третьих, покупка машины в те времена была для большинства сопряжена с такими трудностями — от финансовых до организационных, что для простых смертных такая покупка действительно становилась важнейшим событием. Автомобиль приобретался чуть ли не на всю жизнь, становясь членом семьи. Сегодня же автомобиль — это просто расходник, гаджет сродни смартфону.

И все же остается вопрос. Если огромный пласт населения считает себя нищим, то откуда же на дорогах и стоянках возникают стада дорогущих автомобилей?

Неужели все эти автовладельцы — сплошь футболисты или шутники-эстрадники?

Откуда Мерседесы и Лексусы?

«Мелкие люди бьются за престиж; у великих он есть и так».

Карел Чапек

Действительно — откуда? Где обычный обитатель многоэтажки раздобыл деньги на этот Лексус (поршак, мерс, ку-восемь — нужное подчеркнуть)? И даже если такую машину ему прислал богатый дядя Изя из Америки, то как он ее содержит? Заправки, мойки, страховки, обслуживание, парковки… И чем дороже автомобиль, тем больше денег в него надо, извините, вбухивать.

Статистика кивает на кредитные организации, в которых наши соотечественники так любят брать деньги. Похоже, что более 70% иномарок, купленных за последние 10 лет, приобретено в кредит! Сегодня такие покупки вообще в тренде: купить очередной айфон в рассрочку — это нормально…

Для меня такое поведение кажется дикостью. Как говорила моя бабушка, «без порток, но — в шляпе!» Но с этим ничего не поделать: если у хомо сапиенса животные инстинкты преобладают над зачатками разума, то ему просто необходимо выделиться из толпы. Медведь встает перед противником на задние лапы, у петухов огромную роль играет размер гребешка, а некоторым существам разумным важна эмблема на автомобиле… Работает инстинкт доминирования, как говорят ученые-этологи.

К сожалению, по мнению психологов, такое поведение преимущественно свойственно обитателям бедных стран, где не зародился средний класс. Обитатели трущоб, правдами-неправдами завладевшие дорогими часами или престижным автомобилем, подчеркивают этим свою кажущуюся успешность. А вот в тех странах, где этими детскими болезнями переболели, не считается зазорным ездить на микролитражке, а то и на метро, если это дешевле и удобнее.

Конечно, многие россияне покупают не новые, а бэушные машины, цена которых может начинаться от любых, порой смехотворных рубежей. Но и тут возникает любопытное явление: наш человек все равно не желает ездить на непрестижной машине третьего сорта! И поэтому относительно свеженьким Солярисам с Грантами он предпочитает уезженные в хлам Лексусы и Ауди.

Спорить на эти темы, как показывает мой опыт, бесполезно. В ответ слышится, что «вы там зажрались», что «мы тоже люди» и, наконец, что «у нас тут все так ездят». Кстати, именно так отвечают в самых бедных, согласно статистике, регионах страны. Мол, не нужна нам твоя Гранта — Лексус лучше! Ну-ну…

Известна забавная байка про нынешнего американского президента, которому для какого-то мероприятия понадобилось купить 150 стульев. Помощник быстро сыскал ему подходящую мебель по цене $1500 за штуку, однако президент поморщился, лично уселся за комп и в итоге приобрел приличные стульчики по $90 каждый. Никто из приглашенных при этом не почувствовал себя человеком второго сорта.

К сожалению, в России сегодня наблюдается иная тенденция. И приехать на работу на трамвае для многих равносильно потере своего лица…