За что россияне любят (а кто-то, наоборот, ненавидит) черные машины и какой цвет выбирать при покупке — реплика эксперта «За рулем».

На днях у нас проскочила забавная информация: мол, на автосалон во Франкфурте привезут «самый черный в мире» BMW. Его покрытие способно поглощать 99,965% падающего на него излучения — от видимого света до микро- и радиоволн. Человеческий глаз определяет его как практически абсолютную темноту.

Любопытно было бы взглянуть на эту темноту. Как на достижение науки, разумеется, а не как на машину. Потому что черные автомобили и без того плохо видны на дороге. Да и вообще, к черным машинам у меня отношение в целом негативное, хотя отрицать их эффектность не могу. Большая черная машина — это, как правило, очень красиво. И еще престижно — даже сегодня.

«Райкин ездил по выходным на своей невозможно блестящей черной „Волге“... Ездил медленно и сам себе покупал букет цветов. Он устраивал себе праздник…»

Михаил Жванецкий

Людям вообще нравится черный цвет. Его обожают модные дизайнеры. Это единственный цвет, который сочетается с любым другим. Он ассоциируется с элегантностью. Это нестареющая классика.

Но есть и негатив отечественного розлива: именно на черных автомобилях разъезжала во все времена ненавистная всеми чиновничья бюрократия. Да и сейчас разъезжает... А еще из негатива застрял в памяти «черный ворон».

Иными словами, в России этот цвет всегда связывали с хамоватой властью с одной стороны и покорным смирением — с другой. Типа «видишь черную машину — шарахайся в сторону, подальше от неприятностей»… Вспомните известную в советское время картину Пименова «Новая Москва» образца 1937 года: там все машины черного цвета.

Материалы по теме Названы самые популярные цвета автомобилей в мире и России

Впрочем, у черных машин есть и более приземленный недостаток: чистыми они бывают только в момент нахождения на мойке. Как обладатель в прошлом двух черных седанов — ГАЗ-3102 и Volvo S80, проехавших со мной около сотни тысяч километров каждый, уверенно заявляю: ни один другой цвет не способен выглядеть настолько грязным! Казалось бы, прошло всего десять минут, как мойщик в последний раз деловито пробежался тряпкой по капелькам воды, а уже видишь: машина опять какая-то пыльная. И не надо мне в сотый раз говорить, что у нас, мол, вообще повсюду грязно: речь сейчас только о том, что на машинах других цветов такого эффекта нет.

Из незаслуженных нападок на черные авто отмечу такие: часто приходится слышать, что черная машина на солнце нагревается сильнее других. Формально так и есть, но заострять на этом внимание всё же не стоит: разница в салоне между светлыми и темными машинами измеряется несколькими градусами, которые в сильную жару особой роли не играют. Дело в том, что внешняя металлическая оболочка машины отделена от интерьера эдаким слоеным пирогом из элементов отделки, шумоизоляции и др. Гораздо сильнее на температуру повлияют, к примеру, площадь остекления, цвет и материал обивки сидений и т.п.

«В черном и белом цветах есть идеальная гармония. Их красота абсолютна».

Коко Шанель

Черный цвет автомобиля стоит особняком — спору нет. Но при этом с первого места по популярности его оттесняет… антипод: белый!

Материалы по теме Автомобили какого цвета мы любим — исследование

Злые языки сразу указывают главную причину этого явления: мол, белый цвет, как правило, самый дешевый: в салонах за него не берут наценок. Но я бы вспомнил и другие достоинства такого выбора. Опять-таки, по личному опыту знаю: грязь на белой машине менее заметна. Кроме того, светлые машины лучше видны на дороге, что, конечно же, немаловажно. Поэтому при выборе цвета будущего автомобиля я бы посоветовал...

Впрочем, все не так. При выборе автомобиля (из числа имеющихся в продаже) я бы решительно отодвинул цвет на последнее место. Потому что для меня гораздо важнее технические параметры. В последний раз, когда я выбирал таким образом автомобиль, мне предложили список из 70 машин. Но после того, как я отверг низкопрофильную резину, бесключевой доступ, дизельные моторы, ксенон и т. п., то из 70 предложенных осталось всего… два! По иронии судьбы один их них был как раз черным, а другой — белым. Так я и познакомился со своей «блондиночкой»!

И еще немножко насчет черных машин. Знаменитая фраза Генри Форда, что автомобиль может быть любого цвета при условии, что он черный (Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black), на мой взгляд, переводится неверно. Я бы предложил иной вариант: «Любой покупатель вправе перекрасить машину в любой цвет, поскольку все наши машины черные». Смысл в том, что на ту черную краску любая другая ложилась без проблем.

Впрочем, возможно, что я ошибаюсь.