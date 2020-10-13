Сколько на самом деле стоит автомобиль? Например, Гранта

Цена может превышать себестоимость в несколько раз.

Себестоимость автомобиля вычислить «со стороны» нельзя. Она зависит от текущих цен на сырье, на комплектующие, топливо, электроэнергию, рабочую силу, логистику, услуги смежников, от размера налогов, стоимости гарантии, от рекламных и прочих расходов. Причем эти суммы разнятся в зависимости от модели, региона, объема производства и времени года.

Даже если их можно посчитать хотя бы теоретически, то одна важная статья расходов остается известна только производителю, а именно: сколько денег ушло и уходит на инженерно-конструкторские работы. Затраты на них могут измеряться миллиардами долларов, если машина создается с нуля. Десятками миллионов — при обновлении существующей модели (которое обычно производится раз в несколько лет).

Словом, себестоимость автомобиля надо просто знать, и это коммерческая тайна. Но тайное, как известно, иногда становится явным.

Материалы по теме СМИ назвали себестоимость Lada Granta

Осенью 2014 года вице-президент АВТОВАЗа на встрече с заводскими рабочими по просьбе одного из них раскрыл себестоимость двух «народных» моделей: Lada Granta и Lada 4x4. Сведения для служебного пользования утекли в прессу: в 2014 году Granta вроде как обходилась компании в 55 тысяч рублей, 4x4 — в 163 тысячи. Пресс-служба АВТОВАЗа впоследствии отказалась подтвердить эти цифры, но и других не привела.

Интересно, однако, как затраты на производство автомобиля соотносятся с его розничной ценой.

В 2014 году цена на Lada Granta начиналась от 289 тысяч рублей, что в пять с лишним раз превышало себестоимость, названную вице-президентом. Компании уходило 56% этой суммы, то есть примерно 162 тысячи рублей (по тогдашнему курсу это около 4600 долларов) с каждого автомобиля. Иными словами, АВТОВАЗ получал за Гранту почти в три раза больше, чем в нее вкладывал.

Но это скорее исключение, чем правило. Так, по подсчетам экспертов, в 2013 году за «народный» автомобиль Volkswagen Passat концерн получал всего 850 долларов с машины, или около 3% розничной цены. В открытом доступе, как и следовало ожидать, не обнаружилось данных о себестоимости Passat. Но вряд ли она была пятикратно превышена в рознице, судя по размеру прибыли.

Кстати, в случае с Lada 4x4 соотношение было тоже не столь велико. В розницу ее предлагали от 364 тысяч рублей, всего в два с небольшим раза дороже себестоимости.

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