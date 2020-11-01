Даже для исправного двигателя на машине только что из салона повышенный масляный аппетит — нормальное явление. Для этого есть три причины.

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Чем современнее автомобиль, тем реже нужно лазить под капот — разве что омывайку долить. Однако бывают и конфузы: до планового ТО далеко, а масло в новеньком моторе уже куда-то пропало. Это как? Ведь исправные автомобили прежних эпох вообще не требовали долива масла между сменами!

Неисправности, приводящие к повышенному расходу, мы рассматривали неоднократно. Сейчас интереснее другое: может ли исправный современный мотор нуждаться в частых масляных дозаправках?

Немножко теории

Двигатель внутреннего сгорания обязан потреблять какое-то количество масла. Основная статья расхода — угар в цилиндрах. При движении поршня от верхней мертвой точки вниз на стенке цилиндра всегда остаeтся масляная пленка, которая испаряется под воздействием горящей рабочей смеси. Расход на угар может составлять до 80% от общих потерь смазки.

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Еще часть масла выносится с картерными газами через систему вентиляции картера, попадает на впуск и сгорает в цилиндрах. Маслоотражательные колпачки тоже ведут себя неидеально, поэтому добавляется расход на смазку клапанов. В двигателях с турбонаддувом существуют утечки через уплотнения вала, соединяющего рабочие колёса ­турбокомпрессора.

Если мотор новый, ему необходима обкатка, — даже если рекламных дел мастера утверждают обратное. Изначально поверхности колец и цилиндров имеют шероховатость в несколько микрометров, а потому работают в режиме приграничного трения вместо гидродинамического. Приработка обычно снижает шероховатость примерно на порядок, а заканчивается она у всех по-разному: у кого-то через десяток тысяч километров пробега, у кого-то раньше. Это определяется режимами эксплуатации машины, погодными условиями, стилем езды и другими факторами.

Повышенный расход масла при обкатке — явление нормальное. А причины потребления масла обкатанным мотором можно разделить на три основные группы.

Структура потерь масла в ДВС

Причина 1. Особенности конструкции

Самым яростным нападкам подвергаются немецкие машины, способные расходовать масло слишком интенсивно. К примеру, Volkswagen Touareg прошлого поколения, согласно инструкции, имеет право потреблять литр на пару тысяч километров.

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Даунсайзинг современных моторов ведет к миниатюризации всех его элементов. Маленькие поршни и тонкие поршневые кольца снижают трение. А чтобы миниатюрные поршни сохраняли прочность, иногда экономят на сквозных дренажных отверстиях в зоне работы маслосъемного кольца. На одних поршнях их восемь, на других — лишь четыре. А на старых моторах для дренажа вообще были прорези-окна! Малое количество таких отверстий ухудшает отвод масла, которое, в итоге, сгорает. А то, что осталось у кольца — закоксовывает его, лишая подвижности и герметичности. Сечение отверстий для отвода масла в самих кольцах тоже порой недостаточное. Маслу остаётся один путь — в цилиндр.

Другое следствие даунсайзинга — наличие компрессора наддува, а то и двух. Они увеличивают нагрузки на «железо» двигателя, да и сами тоже нуждаются в смазке.

На расход масла влияет соотношение объема мотора и массы автомобиля. Чем слабее двигатель, тем сильнее его приходится нагружать, выкручивать — и тем выше расход масла.

Чем больше дренажных отверстий в канавке под маслосъемное кольцо, тем лучше отвод масла.

Причина 2. Особенности эксплуатации

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Чем выше скорость, тем быстрее «шевелятся» поршни в цилиндрах, тем больше масла уходит на угар. В прямом смысле слова подливает масла в огонь и повышенная нагрузка на автомобиль: перевозка тяжелых грузов, буксировка прицепа, езда по бездорожью, горам и так далее.

Горные дороги — вообще отдельный разговор. На крутых поворотах и уклонах коленчатый вал порой входит в контакт с маслом, «взбивая» его и дополнительно нагружая систему вентиляции картера масляными брызгами. То же явление может вызвать агрессивная езда. В обоих случаях расход будет сильнее, если уровень масла близок к максимуму.

В жаркую погоду потребление масла возрастает, поскольку его вязкость падает. Любопытно, что расход может увеличиться и в сильный мороз: для быстрого разогрева каталитического нейтрализатора контроллер фактически начинает лить топливо в камеру сгорания, что приводит к разжижению смазки в поддоне.

Автомобили с механической коробкой передач могут просить более частой доливки масла из-за того, что водитель неоптимально выбирает моменты переключения передач. Забитый воздушный фильтр вызывает рост разрежения, что сбивает настройки вентиляции картера.

Общее правило: любой автомобиль с пробегом, даже будучи технически исправным, ест масла больше, чем такой же новый.

НЕ УСПЕЛ Если в автомобиле нет электрического сигнализатора уровня моторного масла, а вы отвыкли поглядывать на масляный щуп раз в неделю, ситуация с высоким угаром может стать критической. Когда автомобиль с большой скоростью движется по трассе, то загорание символа масленки, свидетельствующей о том, что масло опустилось ниже нормы, может привести к заклиниванию двигателя. К тем же последствиям приведет привычка не смотреть на индикаторы в комбинации приборов.

Причина 3. Неправильное обслуживание

Главный упор — собственно на моторное масло. Его повышенный расход может быть вызван тем, что владелец машины в погоне за экономичностью или за модой залил в мотор масло типа 0W‑20, хотя инструкция такого не рекомендовала. Оно будет вести себя как водичка, а потому закончится довольно быстро.

Другой вариант — затягивание с заменой старого масла. Мол, мотор работает — и ладно. Можно попасть и на «левое» масло с непредсказуемыми характеристиками.

Апогеем неправильного обслуживания является неплотно затянутый масляный фильтр и пробка слива масла, из-под которых масло может утекать на дорогу.