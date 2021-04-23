При перевозке груза на верхнем багажнике его поверхность может быть повреждена от трения о поперечины. Я подкладываю под перевозимый груз отрезок полиуретанового сантехнического утеплителя.
Утеплитель выпускают разных диаметров, так что можно подобрать подходящий для поперечин любого размера.
Е. Михайлов, Рязанская обл.
Приз автору совета — термос-ланчбокс 1,4 л AIRLINE.
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- Обратите внимание на один из самых стильных, тихих и экономичных автобоксов, высота которого позволяет достичь оптимальных показателей аэродинамики. А по вместительности Junior STRIKE 440 способен конкурировать с лидерами рынка.
- Срок годности автомобильной аптечки — 4,5 года, огнетушителя — 10 лет на баллон и 5 лет на заряд. Не забывайте своевременно обновлять эти автомобильные аксессуары!