Безопасная (для груза) перевозка — очень простое решение — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Безопасная (для груза) перевозка — очень простое решение

И найдется оно в хозяйственном магазине.

Материалы по теме
Как убрать царапины с пластика в салоне: простой лайфхак

При перевозке груза на верхнем багажнике его поверхность может быть повреждена от трения о поперечины. Я подкладываю под перевозимый груз отрезок полиуретанового сантехнического утеплителя.

Утеплитель выпускают разных диаметров, так что можно подобрать подходящий для поперечин любого размера.

Е. Михайлов, Рязанская обл.

Приз автору совета — термос-ланчбокс 1,4 л AIRLINE.

Материалы по теме
Как затолкать в багажник очень-очень много. 10 важных правил10 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрироватьПолезные штуки для автопутешествий: найдено на Алиэкспрессе

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау
фотографиями и/или схемами.

Материалы по теме
Защищаем провода — гаражный лайфхак

  • Прикольный лайфхак с авторучкой — тут.
  • Обратите внимание на один из самых стильных, тихих и экономичных автобоксов, высота которого позволяет достичь оптимальных показателей аэродинамики. А по вместительности Junior STRIKE 440 способен конкурировать с лидерами рынка.
  • Срок годности автомобильной аптечки — 4,5 года, огнетушителя — 10 лет на баллон и 5 лет на заряд. Не забывайте своевременно обновлять эти автомобильные аксессуары!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
99
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...