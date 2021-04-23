И найдется оно в хозяйственном магазине.

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При перевозке груза на верхнем багажнике его поверхность может быть повреждена от трения о поперечины. Я подкладываю под перевозимый груз отрезок полиуретанового сантехнического утеплителя.

Утеплитель выпускают разных диаметров, так что можно подобрать подходящий для поперечин любого размера.

Е. Михайлов, Рязанская обл.

Приз автору совета — термос-ланчбокс 1,4 л AIRLINE.

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