Слепили «горбатого»: 10 самых редких Запорожцев

Грузовички, минивэны и армейские внедорожники... — некоторые из этих необычных малолитражек даже шли на экспорт.

ЗАЗ-965С: грузовая версия для почты

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Впервые над «горбатым» поколдовали в 1962 году, когда сделали из него грузовой фургон. Причем с правым рулем!

ЗАЗ-965С грузоподъемностью 150 кг должен был развозить письма, собранные из уличных почтовых ящиков. Руль справа сделали, чтобы почтальон, он же водитель, не выходил постоянно на проезжую часть.

В 1962–1963 гг. свет увидела серия из 650 машин.

Почтовый праворульный ЗАЗ-965С.

ЗАЗ-965П: пикап для заводских нужд

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Эту модель продавать не собирались. Ее делали «для себя» — в основном, чтобы перевозить детали по территории завода.

Заднюю часть кузова легкового ЗАЗ-965 срезали, сразу за первым рядом поставили перегородку. Место, которое образовывалось между этой стенкой и мотором, становилось грузовым отсеком. Правда, очень скромным.

Идея оказалась живучей: позже такие же грузовички начали делать и на базе «ушастого» ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968. Их тоже не выпускали массово, но в совхозах и на городских предприятиях эти пикапы появлялись.

Нетоварный пикап на базе ЗАЗ-965.

ЗАЗ-968МП: «свободный» пикап перестройки

В серийное производство и свободную продажу Запорожец-пикап пустили на заре 90-х. Подобные машины потребовались первым частным предприятиям — «кооперативам». Модель ЗАЗ-968МП «скроили» на базе последнего Запорожца ЗАЗ-968М. В 1992–1994 гг. собрали около 2500 экземпляров. Сейчас за ними охотятся коллекционеры.

Серийный ЗАЗ-968МП продавали всем желающим.

ЗАЗ-965Э и 965АЭ: для иностранцев навели лоск

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Трудно сейчас в это поверить, но Запорожцы первого поколения отправляли на экспорт! Причем не только в соцстраны, но и в Финляндию, Данию и даже Швейцарию.

У машины было два экспортных имени — Jalta (Ялта) и Elliette (Элиет). Произнести Zaporozhets иностранцам было не под силу.

Экспортные ЗАЗ-965Э и 965АЭ могли похвастаться хромированным молдингом по борту, боковым зеркалом заднего вида на левом крыле, улучшенной отделкой салона (с пепельницей и радиоприемником!), а позже — местами для крепления ремней безопасности.

А вот техническая часть машины была точно такая же, что и у отечественной версии. И ничего — несколько тысяч машин в год «уходило» за рубеж.

Экспортный ЗАЗ-965АЭ из Швейцарии.

ЗАЗ-966Э Elliette: экспортная версия «ушастого»

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Позже, выпуская модель второго поколения ЗАЗ-966В и надеясь увеличить экспорт, заводчане разработали и даже показывали за границей версию Jalta 1000. На модель поставили двигатель Renault жидкостного охлаждения рабочим объемом 0,956 л, 44 л.с.

Но прибавка мощности по сравнению с новым мелитопольским 40-сильным мотором была невеликой, а переделок такая машина требовала уйму.

ЗАЗ-968МЭ: последний «украинец» в Европе

В начале 1980-х для экспорта опробовали версии с форсированными двигателями с увеличенной степенью сжатия, двухкамерным карбюратором, с иными воздушным фильтром и колесами. Опытные моторы развивали до 50 л.с.

Запорожец ЗАЗ-968МЭ с форсированным мотором и иными колесами.

Таких машин собрали в 1983-м всего пятьдесят.

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Но была и аналогичная версия с 43-сильным двигателем — ЗАЗ-968МЭ, сделанная на базе обновленного и потерявшего «уши» ЗАЗ-968М. Ее в качестве экспортной выпускали с 1982 по 1984 гг., пока спрос на Запорожцы на Западе совсем не упал.

ЗАЗ-970: широкая линейка грузовичков

В 1961-м в Запорожье начали разрабатывать семейство малых заднеприводных грузовиков ЗАЗ-970. Силовой агрегат и основные элементы взяли от ЗАЗ-966. На все машины семейства ставили сначала 23-сильные, а потом и 27-сильные серийные моторы. Сохранилась и заднемоторная компоновка.

Первый образец ЗАЗ-970, 1961 г.

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Всего на заводе сделали шесть автомобилей с разными кузовами: пикап грузоподъемностью 400 кг, фургон на 350 кг и грузопассажирскую машину с семиместным салоном и складывающимися сиденьями. Позднее такие авто стали называть микровэнами. И модель из Запорожья стала одной из первых в мире!

ЗАЗ-970 в печати уже называли предсерийным, обещали собрать в 1966-м первые 50 автомобилей… Но запорожский минивэн в серию так и не пошел — из-за недостатка финансирования и свободных площадей на заводе.

Пикап ЗАЗ-970Г, 1962 г.

ЗАЗ-971Д: армейский внедорожник

Параллельно с семейством ЗАЗ-970 создавали и полноприводные версии ЗАЗ-971.

Внедорожник ЗАЗ-971Д

Грузопассажирский ЗАЗ-971Д мог быть «короткобазным» военным и «длиннобазным» гражданским. У обоих был упрощенный кузов — с тентом и опускным ветровым стеклом и укороченное шасси.

Внедорожнику тоже не суждено было стать серийным — военных он не заинтересовал.

ЗАЗ-971Б — полноприводный микровэн.

ЗАЗ-969В: первый переднеприводный

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Но серийный внедорожник на ЗАЗе все-таки сделали. Задание на его конструирование на основе разработок НАМИ Запорожский завод получил в 1963 году, а первый образец построили уже в 1964-м.

Машина имела подключаемый задний привод, колесные редукторы и серийный двигатель мощностью 27 л.с.

Именно под именем ЗАЗ-969В (В — временный) машину начали делать на Луцком машиностроительном заводе (ЛуМЗ), вскоре переименованным в автомобильный — ЛуАЗ.

Опытный образец ЗАЗ-969.

Правда, ЗАЗ-969В был скорее… моноприводным кроссовером. Слабо оборудованный завод был еще не готов делать сложные узлы полноприводной трансмиссии. Поэтому ЗАЗ-969В стал еще и первым в СССР переднеприводным автомобилем. Хотя к этому заводчане относились как к курьезу.

Как родился ЛуАЗ-969

Лишь в 1970-м в производство и в продажу пошли настоящие внедорожники — полноприводные ЗАЗ-969. И хотя вскоре модель переименовали в ЛуАЗ-969, запорожские корни она сохранила навсегда.

Полная история ЗАЗ-965 — тут.

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Фото: из архива «За рулем»