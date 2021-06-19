Слепили «горбатого»: 10 самых редких Запорожцев

ЗАЗ-965С: грузовая версия для почты
Впервые над «горбатым» поколдовали в 1962 году, когда сделали из него грузовой фургон. Причем с правым рулем!
ЗАЗ-965С грузоподъемностью 150 кг должен был развозить письма, собранные из уличных почтовых ящиков. Руль справа сделали, чтобы почтальон, он же водитель, не выходил постоянно на проезжую часть.
В 1962–1963 гг. свет увидела серия из 650 машин.
ЗАЗ-965П: пикап для заводских нужд
Эту модель продавать не собирались. Ее делали «для себя» — в основном, чтобы перевозить детали по территории завода.
Заднюю часть кузова легкового ЗАЗ-965 срезали, сразу за первым рядом поставили перегородку. Место, которое образовывалось между этой стенкой и мотором, становилось грузовым отсеком. Правда, очень скромным.
Идея оказалась живучей: позже такие же грузовички начали делать и на базе «ушастого» ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968. Их тоже не выпускали массово, но в совхозах и на городских предприятиях эти пикапы появлялись.
ЗАЗ-968МП: «свободный» пикап перестройки
В серийное производство и свободную продажу Запорожец-пикап пустили на заре 90-х. Подобные машины потребовались первым частным предприятиям — «кооперативам». Модель ЗАЗ-968МП «скроили» на базе последнего Запорожца ЗАЗ-968М. В 1992–1994 гг. собрали около 2500 экземпляров. Сейчас за ними охотятся коллекционеры.
ЗАЗ-965Э и 965АЭ: для иностранцев навели лоск
Трудно сейчас в это поверить, но Запорожцы первого поколения отправляли на экспорт! Причем не только в соцстраны, но и в Финляндию, Данию и даже Швейцарию.
У машины было два экспортных имени — Jalta (Ялта) и Elliette (Элиет). Произнести Zaporozhets иностранцам было не под силу.
Экспортные ЗАЗ-965Э и 965АЭ могли похвастаться хромированным молдингом по борту, боковым зеркалом заднего вида на левом крыле, улучшенной отделкой салона (с пепельницей и радиоприемником!), а позже — местами для крепления ремней безопасности.
А вот техническая часть машины была точно такая же, что и у отечественной версии. И ничего — несколько тысяч машин в год «уходило» за рубеж.
ЗАЗ-966Э Elliette: экспортная версия «ушастого»
Позже, выпуская модель второго поколения ЗАЗ-966В и надеясь увеличить экспорт, заводчане разработали и даже показывали за границей версию Jalta 1000. На модель поставили двигатель Renault жидкостного охлаждения рабочим объемом 0,956 л, 44 л.с.
Но прибавка мощности по сравнению с новым мелитопольским 40-сильным мотором была невеликой, а переделок такая машина требовала уйму.
ЗАЗ-968МЭ: последний «украинец» в Европе
В начале 1980-х для экспорта опробовали версии с форсированными двигателями с увеличенной степенью сжатия, двухкамерным карбюратором, с иными воздушным фильтром и колесами. Опытные моторы развивали до 50 л.с.
Таких машин собрали в 1983-м всего пятьдесят.
Но была и аналогичная версия с 43-сильным двигателем — ЗАЗ-968МЭ, сделанная на базе обновленного и потерявшего «уши» ЗАЗ-968М. Ее в качестве экспортной выпускали с 1982 по 1984 гг., пока спрос на Запорожцы на Западе совсем не упал.
ЗАЗ-970: широкая линейка грузовичков
В 1961-м в Запорожье начали разрабатывать семейство малых заднеприводных грузовиков ЗАЗ-970. Силовой агрегат и основные элементы взяли от ЗАЗ-966. На все машины семейства ставили сначала 23-сильные, а потом и 27-сильные серийные моторы. Сохранилась и заднемоторная компоновка.
Всего на заводе сделали шесть автомобилей с разными кузовами: пикап грузоподъемностью 400 кг, фургон на 350 кг и грузопассажирскую машину с семиместным салоном и складывающимися сиденьями. Позднее такие авто стали называть микровэнами. И модель из Запорожья стала одной из первых в мире!
ЗАЗ-970 в печати уже называли предсерийным, обещали собрать в 1966-м первые 50 автомобилей… Но запорожский минивэн в серию так и не пошел — из-за недостатка финансирования и свободных площадей на заводе.
ЗАЗ-971Д: армейский внедорожник
Параллельно с семейством ЗАЗ-970 создавали и полноприводные версии ЗАЗ-971.
Грузопассажирский ЗАЗ-971Д мог быть «короткобазным» военным и «длиннобазным» гражданским. У обоих был упрощенный кузов — с тентом и опускным ветровым стеклом и укороченное шасси.
Внедорожнику тоже не суждено было стать серийным — военных он не заинтересовал.
ЗАЗ-969В: первый переднеприводный
Но серийный внедорожник на ЗАЗе все-таки сделали. Задание на его конструирование на основе разработок НАМИ Запорожский завод получил в 1963 году, а первый образец построили уже в 1964-м.
Машина имела подключаемый задний привод, колесные редукторы и серийный двигатель мощностью 27 л.с.
Именно под именем ЗАЗ-969В (В — временный) машину начали делать на Луцком машиностроительном заводе (ЛуМЗ), вскоре переименованным в автомобильный — ЛуАЗ.
Правда, ЗАЗ-969В был скорее… моноприводным кроссовером. Слабо оборудованный завод был еще не готов делать сложные узлы полноприводной трансмиссии. Поэтому ЗАЗ-969В стал еще и первым в СССР переднеприводным автомобилем. Хотя к этому заводчане относились как к курьезу.
Как родился ЛуАЗ-969
Лишь в 1970-м в производство и в продажу пошли настоящие внедорожники — полноприводные ЗАЗ-969. И хотя вскоре модель переименовали в ЛуАЗ-969, запорожские корни она сохранила навсегда.
- Полная история ЗАЗ-965 — тут.
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Фото: из архива «За рулем»