Камеры начали штрафовать «за ремень» не только в Москве, а также в Казани и Тамбове. Но пристегиваться надо всем и везде. И не для камеры, а для себя.

Пристегнитесь!

Звонок из Татарстана, местное информационное агентство: «В Казани установили первые камеры, фиксирующие водителей с непристегнутыми ремнями безопасности. ­ Как вы считаете, это правильный шаг?».

В идеальных условиях — да. В прошлом году в России в результате ДТП погибло 2584 человека, которые не были пристегнуты, — это около 16% от общего числа погибших, включая пешеходов и других участников движения . Неизвестно, сколько из них осталось бы в живых, если были бы пристегнуты, но очевидно, что картина была бы менее печальной.

Однако в любом деле есть масса «но». Внедряя систему, разработчики уверяли, что всё работает без сбоев — даже в темное время суток. А «если что», то неверное цифровое решение пресечет сотрудник ЦАФАП, который тщательно исследует сделанные фотографии.

Пока под Казанью установлено лишь две камеры, которые фиксируют непристегнутые ремни — обе на федеральных трассах. Каждая ежедневно фотографирует свыше тысячи непристегнутых водителей — можно ли вручную проверить каждый случай? Практически невозможно, поскольку у сотрудника ЦАФАП нагрузка такая, что на каждое постановление ему отводится 5–8 секунд! А если камер станет больше? В общем, не всё так красиво. Особенно если вспомнить, что впереди темный зимний сезон и черные одежды.

Камеры штрафуют нас в цифровом формате — быстро и онлайн, — а оспаривать постановление (в случае ошибки) можно только ножками, посетив ГИБДД и написав заявление.

Если быть точным, камера фиксирует не только непристегнутого водителя, но и непристегнутого переднего пассажира. Но законодательство пока не позволяет выписывать за одно нарушение два штрафа, поэтому штраф в размере 1000 рублей будет приходить только один — за водителя. Не исключаю, что в будущем подтянут законодательную базу — тогда станут прилетать штрафы и за пассажира (500 рублей). В обоих случаях штраф — владельцу транспорта, как и в случае с другими «камерными» нарушениями.

Смерть за 33 рубля

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Безусловно, нужно пристегиваться — и водителю, и пассажирам. Не хотят добровольно — заставлять силой. Через штрафы. Но человек — натура тонкая. Иногда — откровенно слабая. И легко «ведется» на провокации. Помните классическое «ремешок накиньте»? Вроде как не для себя пристегиваемся, а для ГАИ.

Одна из самых подлых провокаций наших дней — заглушки для ремней безопасности. Когда заглушки продаются на рынках и в сомнительных ларьках, это хоть как-то можно объяснить: «контингент такой». Но недавно я обнаружил такие заглушки в огромном сетевом магазине инструментов и строительных материалов! Потенциальную смерть двух человек продают баснословно дешево — 33 рубля за комплект из двух заглушек. Причем производитель этих заглушек на упаковке разместил подленькую надпись: «Не использовать во время движения. Заглушка предназначена для защиты от загрязнения элементов держателя ремня безопасности».

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Вы видели что-нибудь циничнее?!

Считаю, что законодательно нужно ввести ответственность за использование заглушек водителями и пассажирами. Причем жестко штрафовать просто за наличие этих «приблуд» в автомобиле — вне зависимости от того, используются они или нет.

Торгующие организации, продающие дешевую смерть, следует штрафовать так, чтобы магазин потом год этот штраф «отрабатывал». А производство — закрывать, с конфискацией оборудования и пожизненным запретом владельцу предприятия заниматься хоть каким-нибудь бизнесом. Жизнь дороже прибыли.