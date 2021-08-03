«Восьмерка» - донор для Круза (гаражный лайфхак)

Подогнанный под размер маслосъемный колпачок от мотора ВАЗ-2108 отходил на месте убитого фиксатора наконечника троса коробки передач уже 50 тысяч км!

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На автомобиле Chevrolet Cruze со временем вышел из строя фиксатор наконечника троса коробки передач. Износилась внутренняя часть, а сервисы рекомендуют только замену троса в сборе.

Нашел копеечный выход — купил маслосъемный колпачок от мотора ВАЗ‑2108, сточил края и вставил в фиксатор вместо изношенной части. Встал как родной и уже проехал более 50 тысяч км.

Р. Багаув, Республика Татарстан

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Кстати, у ГАЗели можно позаимствовать уплотнитель двери, который помог нашему читателю — владельцу Дастера первого поколения — сохранить от грязи и пыли подкапотное пространство.

На автомобилях Renault Duster конструктивно не предусмотрен уплотнитель капота. Это приводит к попаданию пыли и грязи в подкапотное пространство. Чтобы устранить недостаток, я приобрел уплотнитель двери от ГАЗели, установив его по всему контуру. Теперь под капотом стало чисто, и даже моторный отсек выглядит более эстетичным.

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