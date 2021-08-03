«Восьмерка» — донор для Круза (гаражный лайфхак) — журнал За рулем

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«Восьмерка» - донор для Круза (гаражный лайфхак)

Подогнанный под размер маслосъемный колпачок от мотора ВАЗ-2108 отходил на месте убитого фиксатора наконечника троса коробки передач уже 50 тысяч км!

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На автомобиле Chevrolet Cruze со временем вышел из строя фиксатор наконечника троса коробки передач. Износилась внутренняя часть, а сервисы рекомендуют только замену троса в сборе.

Нашел копеечный выход — купил маслосъемный колпачок от мотора ВАЗ‑2108, сточил края и вставил в фиксатор вместо изношенной части. Встал как родной и уже проехал более 50 тысяч км.

Р. Багаув, Республика Татарстан

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Кстати, у ГАЗели можно позаимствовать уплотнитель двери, который помог нашему читателю — владельцу Дастера первого поколения — сохранить от грязи и пыли подкапотное пространство.

На автомобилях Renault Duster конструктивно не предусмотрен уплотнитель капота. Это приводит к попаданию пыли и грязи в подкапотное пространство. Чтобы устранить недостаток, я приобрел уплотнитель двери от ГАЗели, установив его по всему контуру. Теперь под капотом стало чисто, и даже моторный отсек выглядит более эстетичным.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


Фото: Р. Багаув

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Отзывы о Chevrolet Cruze (7)

Chevrolet 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Внешность и салон, хорошо рулится, надежный двигатель.

Недостатки:

Слабенький разгон, большой расход топлива.

Комментарий:

Меня, как наверное и большинство автовладельцев, изначально подкупил дизайн машины. Ну и цена, конечно. В 2012 году за 1,8 с автоматом заплатил чуть больше 600 тысяч рублей. Кузов хэтчбек. При этом багажник супер, вожу там велики и разную спортивную снарягу. Все помещается без проблем. Движок раб...

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