8 Жигулей, каких не встретишь на улице

Их мы увидели на ретрофестивале «Жигули», проходившем этим летом в Тольятти. Праздник был организован клубом Lada History в честь полувекового юбилея начала производства Жигулей.

С них все начиналось

На фестивале было несколько моделей ВАЗ-2101 первого года выпуска — 1970-го. Первые «единички» легко отличить от более поздних машин. Главный показатель — номер кузова.

ВАЗ-2101 из самых первых партий.

Но и внешние отличия есть. Это «острые» клыки на бамперах. В 1971 году их форма стала более плавной. Также на эмблеме под ладьей была надпись «Тольятти».

У первых машин было много итальянских комплектующих: поводки щеток, крепеж, оптика и прочие мелочи. Это породило байки об итальянской сборке.

Одна из самых ранних известных ВАЗ-2101 в мире — темно-зеленый автомобиль 1970 года с номером кузова 319. Этим Жигулям 51 год!

В этом году полувековой юбилей и у первого международного успеха Лады. В 1971 году вазовские гонщики завоевали серебряный кубок на престижном ралли «Тур Европы» в Западной Германии.

В честь этого события мастера клуба Lada History воссоздали исторически точную копию той самой машины. На этом автомобиле Владислав Незванкин принял участие в ретроралли «Жигули».

Точная копия легендарной машины, которая заняла второе место на ралли «Тур Европы».

Универсалы: от первого до последнего

В этом году юбилей и у первого универсала ВАЗ-2102. На фестивале представили красивую «двойку» 1973 года в редком сером цвете. Одним из тех, что достался в наследство от Фиата. Но это далеко не самая ранняя (номер кузова 22229) из сохранившихся «двушек». У руководителя комитета классических автомобилей РАФ Андрея Паньковского есть ВАЗ-2102 1971 года выпуска с номером кузова 232 (!). Сейчас эта машина находится на реставрации.

ВАЗ-2102 1973 года выпуска в «итальянском» цвете.

Тут же можно увидеть и самую позднюю «двойку» из оставшихся в живых. В 1986-м свернули производство первого вазовского универсала — в том году собрали всего 156 «двушек». Автомобиль найден в Ульяновской области, где был выкуплен у первых владельцев. Этот ВАЗ-2102 выставлен в сквере 50-летия АВТОВАЗа.

«Двойка» цвета «липа» 1986 года выпуска — один из последних выпущенных универсалов ВАЗ-2102.

Жигули класса люкс

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Так называли следующую за «копейками» модель ВАЗ-2103. Одна из самых ранних известных машин — ВАЗ-2103В с номером кузова 330, выпущенная в декабре 1972 года. Буква «В» означает «временный».

В первый год выпуска «тройки» не хватало комплектующих и было сделано несколько сотен ВАЗ-2103 по обходной технологии с салоном от единички. Задние фонари у «вэшки» перевернуты — секция подворотников находится сверху, а не снизу. Первые ВАЗ-2103 называют «глухарями» из-за характерного фартука, в котором нет вентиляционным отверстий.

ВАЗ-2103 с дополнительным индексом «B», то есть «временный».

Уехали за границу

Жигули массово поставляли на экспорт — причем в самые разные страны мира. Очень интересный экземпляр «шестерки» приехал на фестиваль из Санкт-Петербурга.

Это модификация ВАЗ-21061-037 для Северной Америки, которую поставляли в Канаду. Отличить ее очень просто по массивным бамперам с оранжевыми габаритами. Традиционных «шестерочных» подфарников у этой машины нет. Также особым шиком была виниловая крыша.

ВАЗ-21061-037 или, как ее часто называли, «канадка» — модель, которую экспортировали за океан. Еще одни экспортные Жигули — «пятерка» с правым рулем. Модификация для рынка Великобритании называлась Lada Riva.

Среди Жигулей затесалась и «восьмерка». Точнее кабриолет (а еще точнее ландо) на базе «восьмерки», созданный немецким экспортером вазовских моделей фирмой Deutsche Lada. Машина, выпущенная в 1991 году, притягивает взгляд не только оригинальным кузовом, но и альтернативной «четырехглазой» оптикой собственной немецкой разработки. Под капотом 1100-кубовый мотор мощностью 54 л.с.

Lada Samara Fun от фирмы Deutsche Lada.

Ралли — на десерт

В рамках фестиваля прошло ралли «Жигули». Оно проводилось впервые, но сразу же попало в календарь Кубка РАФ. И, скорее всего, гонка станет ежегодной.

Поучаствовать в ретроралли я мечтал три года. И вот мечта сбылась — я дебютировал в ралли классических автомобилей на собственном ВАЗ-2103 1976 года выпуска.

От участников требуется не столько скорость, сколько точность, а также умение ориентироваться на местности по легенде, точно высчитывать и поддерживать среднюю скорость.

Но главное — не попасться на «уловки», коих на маршруте всегда хватает. Иначе потеряешь невосполнимо много времени.

Победителями гонки в абсолютном зачете стали Дмитрий и Вероника Патока на Москвиче-403 1964 года выпуска. Среди стартовавших были и довоенные автомобили, как, например, ГАЗ-А коллекционера Сергея Симонова.

Подлинная история одной «копейки» — тут.

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