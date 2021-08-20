8 Жигулей, каких не встретишь на улице

С них все начиналось
На фестивале было несколько моделей ВАЗ-2101 первого года выпуска — 1970-го. Первые «единички» легко отличить от более поздних машин. Главный показатель — номер кузова.
Но и внешние отличия есть. Это «острые» клыки на бамперах. В 1971 году их форма стала более плавной. Также на эмблеме под ладьей была надпись «Тольятти».
У первых машин было много итальянских комплектующих: поводки щеток, крепеж, оптика и прочие мелочи. Это породило байки об итальянской сборке.
В этом году полувековой юбилей и у первого международного успеха Лады. В 1971 году вазовские гонщики завоевали серебряный кубок на престижном ралли «Тур Европы» в Западной Германии.
В честь этого события мастера клуба Lada History воссоздали исторически точную копию той самой машины. На этом автомобиле Владислав Незванкин принял участие в ретроралли «Жигули».
Универсалы: от первого до последнего
В этом году юбилей и у первого универсала ВАЗ-2102. На фестивале представили красивую «двойку» 1973 года в редком сером цвете. Одним из тех, что достался в наследство от Фиата. Но это далеко не самая ранняя (номер кузова 22229) из сохранившихся «двушек». У руководителя комитета классических автомобилей РАФ Андрея Паньковского есть ВАЗ-2102 1971 года выпуска с номером кузова 232 (!). Сейчас эта машина находится на реставрации.
Тут же можно увидеть и самую позднюю «двойку» из оставшихся в живых. В 1986-м свернули производство первого вазовского универсала — в том году собрали всего 156 «двушек». Автомобиль найден в Ульяновской области, где был выкуплен у первых владельцев. Этот ВАЗ-2102 выставлен в сквере 50-летия АВТОВАЗа.
Жигули класса люкс
Так называли следующую за «копейками» модель ВАЗ-2103. Одна из самых ранних известных машин — ВАЗ-2103В с номером кузова 330, выпущенная в декабре 1972 года. Буква «В» означает «временный».
В первый год выпуска «тройки» не хватало комплектующих и было сделано несколько сотен ВАЗ-2103 по обходной технологии с салоном от единички. Задние фонари у «вэшки» перевернуты — секция подворотников находится сверху, а не снизу. Первые ВАЗ-2103 называют «глухарями» из-за характерного фартука, в котором нет вентиляционным отверстий.
Уехали за границу
Жигули массово поставляли на экспорт — причем в самые разные страны мира. Очень интересный экземпляр «шестерки» приехал на фестиваль из Санкт-Петербурга.
Это модификация ВАЗ-21061-037 для Северной Америки, которую поставляли в Канаду. Отличить ее очень просто по массивным бамперам с оранжевыми габаритами. Традиционных «шестерочных» подфарников у этой машины нет. Также особым шиком была виниловая крыша.
Среди Жигулей затесалась и «восьмерка». Точнее кабриолет (а еще точнее ландо) на базе «восьмерки», созданный немецким экспортером вазовских моделей фирмой Deutsche Lada. Машина, выпущенная в 1991 году, притягивает взгляд не только оригинальным кузовом, но и альтернативной «четырехглазой» оптикой собственной немецкой разработки. Под капотом 1100-кубовый мотор мощностью 54 л.с.
Ралли — на десерт
В рамках фестиваля прошло ралли «Жигули». Оно проводилось впервые, но сразу же попало в календарь Кубка РАФ. И, скорее всего, гонка станет ежегодной.
От участников требуется не столько скорость, сколько точность, а также умение ориентироваться на местности по легенде, точно высчитывать и поддерживать среднюю скорость.
Но главное — не попасться на «уловки», коих на маршруте всегда хватает. Иначе потеряешь невосполнимо много времени.
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