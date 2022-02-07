Японские и европейские шины едут по-разному: да/нет?

Отвечает шинный эксперт «За рулем».

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— Всегда ли «национальность» шины говорит о ее характеристиках? Мол, японские — мягкие, европейские — жесткие и так далее?

— Относительно комфорта подобной закономерности мы в наших шинных тестах, пожалуй, не выявляли.

Но есть, например, национальная особенность у зимних фрикционных шин японских и корейских производителей: у них на льду поперечные сцепные свойства ощутимо слабее продольных. То есть приемлемый разгон и торможение на скользких поверхностях такие шины обеспечивают, а вот повороты приходится проезжать «шепотом». Такой расклад определяется гористой местностью Японии и Южной Кореи, для которой актуальны торможение на спуске, а также троганье и разгон в гору.

Самые массовые в России «скандинавки» ориентированы на заснеженные дороги, терпимы ко льду и чуть рыхловаты на асфальте.

В Западной Европе распространен другой тип фрикционных шин, рассчитанный на теплые, влажные зимы, предназначенный, в первую очередь, для очищенных асфальтовых дорог и противостоянию слэшпленингу и аквапланированию.

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