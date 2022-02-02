10 детских болезней самого известного двигателя Патриота и Хантера

Этот мотор разработали на ВАЗе, а выпускают на Заволжском моторном заводе. Большинство неисправностей вызваны не столько конструктивными особенностями агрегата, сколько промахами при производстве.

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Двигатель ЗМЗ-409 рабочим объемом 2,7 л выпускают на Заволжском моторном заводе с 2000 года. Он устанавливается на внедорожники, коммерческие автомобили и микроавтобусы, выпускаемые под маркой УАЗ. У двигателя три варианта форсировки, обеспечивающие 112, 128 или 143 л.с.

Конструкция двигателя по основным техническим решениям вполне современна — шестнадцатиклапанный, с системой распределенного впрыска топлива. А в сочетании с «вечными» чугунным блоком, гидрокомпенсаторах и цепном приводе — так просто мотор мечты.

Но идиллическую картину портят несколько неприятных моментов.

1. Низкие технические показатели

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Современные двигатели ушли по техническим показателям от заволжского мотора далеко. Более того, тяжело найти четырехцилиндровый мотор с таким рабочим объемом. Практически все производители ограничивают его величиной 2,5 л. Это делается для того, чтобы не раздувать объем камеры сгорания. Ведь иначе, чтобы предотвратить детонацию, придется понижать степень сжатия. А тогда не получишь достойные мощностные показатели.

Вот и получается, что ниссановский мотор QR25, которому тоже больше двух десятков лет от роду, при рабочем объеме 2,5 л имеет мощность 169 л.с. А показатели мотора ЗМЗ ниже, чем у большинства двухлитровых атмосферных моторов.

2. Ненадежный привод ГРМ

В мировом автопроме редки двигатели с приводом распределительных валов через промежуточный блок шестерен. Такое решение увеличило количество деталей в приводе и повысило требования к точности их изготовления.

Привод ГРМ с двумя цепями.

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У большинства новых моторов фазы газораспределения выставлены неточно из-за накопления ошибок в размерах многих элементов. Для работы цепного привода очень важно, чтобы звезды были изготовлены с минимальным радиальным биением. Иначе это приводит к рывкам цепи, быстро изнашивает натяжители и повреждает успокоители.

Кроме того, звезды должны находиться строго в одной плоскости. А на некоторых двигателях люфт распредвалов достигал 1 мм. Причина в том, что после очередной модернизации осевую фиксацию распредвалов стали обеспечивать вкладыши из пластмассы. Они быстро изнашивались, и распредвалы получали ненужную свободу. При этом продукты износа (стружка) забивала сетку маслоприемника, что вызывало падение давления в системе смазки и угрозу выхода двигателя из строя!

Пластмассовые фиксаторы распредвалов.

На двигателях использовали три вида цепей. Сначала были втулочные цепи. Пластинчатые цепи ставили в 2013–2018 годах — их ресурс не превышал 30 000–40 000 км. Самыми долговечными оказались втулочно-роликовые цепи.

Натяжители поначалу были в виде пластиковых башмаков, по которым скользила цепь. Затем перешли на конструкцию со звездочками.

Неудачна и конструкция штатных натяжителей цепи. Когда двигатель создает полное давление в системе смазки, гидравлика и пружина суммарно развивают чрезмерное усилие (около 24 кг) — и механизм быстро изнашивается. Поэтому многие владельцы меняют их на натяжители без гидравлики — лишь с храповым механизмом.

3. Масляный насос: ненадежный привод, низкая производительность

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Привод масляного насоса может отказать по двум причинам. Первая — неплотная посадка шестерней цепи на валик привода масляного насоса. Вторая — самоотворачивание гайки крепления ведущей шестерни привода к промежуточному валу. Шестерня цепляет за блок, и промежуточный вал сворачивает. Обе приводят к потере давления масла, а это — верная гибель мотора, если водитель вовремя не заметит неисправность.

Кроме того, масляный насос из-за большого зазора в шестернях имеет недостаточную производительность. И некоторые сопряженные детали могут испытывать масляное голодание, так их размеры чересчур «свободные» и подогнаны они друг к другу неидеально.

4. Недостаточная точность изготовления шатунов

Стандартные шатуны — не «ломаные», как у большинства современных моторов, и не имеют точной фиксации крышки относительно самого шатуна. Поэтому шатунные вкладыши нередко образуют ступеньку при сборке, что не способствует хорошему давлению масла в системе и высокому ресурсу мотора.

5. Слабая конструкция упорного подшипника коленвала

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До 2005 года завод ставил полноценные сталеалюминиевые упорные полукольца. Это важно для моторов, которые комплектуются механическими коробками передач и из-за высокого крутящего момента имеют мощные корзины сцепления. При выжиме сцепление на коленвал передается значительное осевое усилие.

Позднее стали ставить цельноалюминиевые упорные полукольца, которые под большой нагрузкой быстро раздавливало. Тогда два из четырех полуколец заменили на полиамидные, но надежности это не добавило. У коленвала уже при небольших пробегах возникал излишний осевой люфт, что ухудшало условия работы шатунных подшипников и, соответственно, сказывалось на общем ресурсе мотора.

6. Неточный подбор поршней к цилиндрам

При разборке почти новых двигателей специалисты порой отмечают зазоры по паре «поршень-цилиндр» до семи соток. Иными словами — поршень болтается в цилиндре изначально.

Это ухудшает режим работы колец, которые быстро изнашиваются и перестают «держать» как компрессию, так и масло. Конструкция поршня тоже не способствует долговечности.

В погоне за облегчением сделали очень маленький жаровой пояс — расстояние от днища поршня до первого кольца. При этом все кольца сдвинуты друг к другу. Кольца стоят в более горячей зоне, и масло быстрее закоксовывается в них.

7. Камеры сгорания разного объема

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На некоторых моторах разница по цилиндрам может достигать несколько кубических сантиметров.

Это приводит к тому, что одни цилиндры уже детонируют, а те, что с низкой степенью сжатия, еще не достигли расчетных параметров.

Естественно, такая неравномерность по цилиндрам приводит к тому, что двигатель трясет при работе.

8. Негерметичность выпускных клапанов

Причина не в самих клапанах (они от ВАЗ-2108): завод не уделяет внимания качеству обработки седел. Зачастую седла клапанов не соосны втулкам. Особенно быстро недостатки проявляются на автомобилях, работающих на газе, — выпускные клапаны очень быстро прогорают.

Фаски следует обрабатывать так, чтобы уменьшить площадь контакта клапана и седла, либо ставить в привод вторую клапанную пружину. Правда, последнее усовершенствование увеличивает и так немаленькие мехпотери.

9. Ненадежная система вентиляции картера

Система вентиляции картера спроектирована хорошо — подводит качество исполнения. В крышке головки блока цилиндров отказывает клапан, и в картере возникает высокое разрежение. Оно приводит к тому, что мотор затягивает воду или пыль в масло через сальники. Особенно страдают двигатели на машинах, которые часто форсируют водные преграды.

10. Подводят системы управления и охлаждения

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Плохая производительность насоса охлаждающей жидкости связана с большими зазорами между крыльчаткой и поверхностью блока цилиндров. Дело в неточном изготовлении и слишком широких допусках. Часто отказывают термостаты, барахлят датчики системы управления, выходят из строя катушки зажигания.

Повезет — не повезет?

Каждый мотор ЗМЗ — это лотерея. Слабых мест много, и велика вероятность, что неисправность случится уже при небольших пробегах.

Правильно собранный ЗМЗ-409 может иметь мощность до 170 л.с. и ресурс как минимум 250 000 км.

Занятно: любители внедорожника Патриот постоянно делятся на форумах впечатлениями о доработках. Например, изменил фазы распредвалов на несколько градусов — теперь машина поехала.

Вы можете представить такое обсуждение на форуме любителей моделей Volkswagen или Kia?

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