Назван ресурсный и недорогой (сильно меньше миллиона) кроссовер

Правда, есть одно «но». Lifan X60 - модель с лотерейным характером: одни экземпляры бесконечно ломаются, другие надежны. Но гниют и те, и другие.

Материалы по теме 7 самых дешевых кроссоверов на вторичке. Есть проблемные

При разработке кроссовера Lifan X60 китайцы ориентировались на Тойоту RAV4 — отсюда много совпадающих компоновочных и конструктивных решений, начиная с инженерии подвески. Полного привода, тем не менее, нет.

При рестайлинге в 2016 году освежили внешность, оптику и центральную консоль.

Собирали в Черкесске, где была освоена сварка и окраска кузова.

Lifan X60

Достоинства

Чрезвычайно недорого.

Очень просторный и вполне удобный салон.

Энергоемкая, но не трясучая подвеска.

Недурно оснащен даже в «базе».

Запах фенола был присущ только новым машинам. К эргономике и удобству сидений особых нареканий нет. Материалы салона высокой износостойкостью не отличаются.

Недостатки

Результаты коррозии проявляются через 2–3 года.

Неряшливая сборка, низкое качество комплектующих, обилие мелких поломок.

Моторы

Материалы по теме Китайские кроссоверы с пробегом: какие точно не стоит покупать

Выбирать не из чего — единственный бензиновый атмосферник LFB479Q 1.8 (128 л.с.) являет собой доработанную копию тойотовского 1ZZ-FE. Успешно унаследовал главную болячку — склонность к быстрому накоплению нагара и залеганию колец. Не стоит дожидаться дикого угара масла, лучше превентивно поменять поршневые кольца и раскоксовать всё остальное. При большом количестве нагара велик риск задиров и прочих механических повреждений. Если что — многие тойотовские компоненты под­ходят.

Цепь привода ГРМ живет до 150 тысяч км. Нейтрализаторы с трудом выдерживают 100 тысяч. Фазорегулятор может отказать раньше. Гидрокомпенсаторов нет. Ресурс мотора оценивают в 250–300 тысяч км, и в ремонте он недорог .

Коробка передач

Гидроавтомата нет. Механика не слишком удачная — к 100 тысячам км иногда нужна переборка из-за износа подшипников. Были случаи разрушения корпуса коробки на малых пробегах — эту проблему сняли после 2014 года.

Материалы по теме Как водители в два счета гробят коробку передач

В 2015 году X60 получил также вариатор VT2 голландской компании Punch Powertrain, спроектированный, впрочем, специалистами ZF. Как и прочие CVT, плохо переносит резкие разгоны и пробуксовку. Но вполне надежен и при регулярной смене масла служит 200 тысяч км. Правда, на полпути, скорее всего, потребуется заменить соленоиды. При ремонте велика вероятность дефицита запчастей. Агрегат хоть и массовый, но не у нас, а в Китае.

Отдельная тема: несогласованность работы мотора с трансмиссиями. У механики странный подбор передаточных чисел — говорят, что четные передачи тут лишние. А вариатор отличается чрезмерно ватной работой, побуждая резче топтать педаль. На интенсивность разгона это не влияет, зато ускоряет износ агрегата.

Эксплуатационные болячки

В подвеске очевидных слабостей нет, но при частой езде по плохим дорогам рановато (на 50–80 тысячах км) сдаются ступичные подшипники и амортизаторы — чаще передние.

Характер неисправностей и частота их возникновения напоминает вазовские модели. Сломаться может почти всё и в любой момент. Наиболее регулярны жалобы на сбои АБС, поломки подшипника и реле в генераторе, замков дверей, привода стеклоочистителя. Попадаются и очень удачные экземпляры, где какой-либо ремонт впервые потребовался на 100–120 тысячах км .

. Что касается косяков сборки, то, как правило, большинство недостатков устраняют предыдущие владельцы. Чаще всего приходится заново крепить уплотнители, выравнивать двери и замки. Но кривые зазоры между панелями кузова уже никуда не денутся.

Материалы по теме 2 литра и 400 000 км: 5 кроссоверов с (почти!) вечными моторами

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Х60 1.8 МКП

Оптимальный выбор: Х60 1.8 МКП

За те же деньги: Лада 4х4, УАЗ Патриот, Chevrolet Niva, Geely Emgrand X7