Назван ресурсный и недорогой (сильно меньше миллиона) кроссовер — журнал За рулем

Назван ресурсный и недорогой (сильно меньше миллиона) кроссовер

Правда, есть одно «но». Lifan X60 - модель с лотерейным характером: одни экземпляры бесконечно ломаются, другие надежны. Но гниют и те, и другие.

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При разработке кроссовера Lifan X60 китайцы ориентировались на Тойоту RAV4 — отсюда много совпадающих компоновочных и конструктивных решений, начиная с инженерии подвески. Полного привода, тем не менее, нет.

При рестайлинге в 2016 году освежили внешность, оптику и центральную консоль.

Собирали в Черкесске, где была освоена сварка и окраска кузова.

Назван ресурсный и недорогой (сильно меньше миллиона) кроссоверLifan X60
Lifan X60

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Достоинства

  • Чрезвычайно недорого.
  • Очень просторный и вполне удобный салон.
  • Энергоемкая, но не трясучая подвеска.
  • Недурно оснащен даже в «базе».

Назван ресурсный и недорогой (сильно меньше миллиона) кроссоверЗапах фенола был присущ только новым машинам. К эргономике и удобству сидений особых нареканий нет. Материалы салона высокой износостойкостью не отличаются.
Запах фенола был присущ только новым машинам. К эргономике и удобству сидений особых нареканий нет. Материалы салона высокой износостойкостью не отличаются.

Недостатки

  • Результаты коррозии проявляются через 2–3 года.
  • Неряшливая сборка, низкое качество комплектующих, обилие мелких поломок.

Моторы

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Выбирать не из чего — единственный бензиновый атмосферник LFB479Q 1.8 (128 л.с.) являет собой доработанную копию тойотовского 1ZZ-FE. Успешно унаследовал главную болячку — склонность к быстрому накоплению нагара и залеганию колец. Не стоит дожидаться дикого угара масла, лучше превентивно поменять поршневые кольца и раскоксовать всё остальное. При большом количестве нагара велик риск задиров и прочих механических повреждений. Если что — многие тойотовские компоненты под­ходят.

Цепь привода ГРМ живет до 150 тысяч км. Нейтрализаторы с трудом выдерживают 100 тысяч. Фазорегулятор может отказать раньше. Гидрокомпенсаторов нет. Ресурс мотора оценивают в 250–300 тысяч км, и в ремонте он недорог.

Коробка передач

Гидроавтомата нет. Механика не слишком удачная — к 100 тысячам км иногда нужна переборка из-за износа подшипников. Были случаи разрушения корпуса коробки на малых пробегах — эту проблему сняли после 2014 года.

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В 2015 году X60 получил также вариатор VT2 голландской компании Punch Powertrain, спроектированный, впрочем, специалистами ZF. Как и прочие CVT, плохо переносит резкие разгоны и пробуксовку. Но вполне надежен и при регулярной смене масла служит 200 тысяч км. Правда, на полпути, скорее всего, потребуется заменить соленоиды. При ремонте велика вероятность дефицита запчастей. Агрегат хоть и массовый, но не у нас, а в Китае.

Отдельная тема: несогласованность работы мотора с трансмиссиями. У механики странный подбор передаточных чисел — говорят, что четные передачи тут лишние. А вариатор отличается чрезмерно ватной работой, побуждая резче топтать педаль. На интенсивность разгона это не влияет, зато ускоряет износ агрегата.

Эксплуатационные болячки

  • В подвеске очевидных слабостей нет, но при частой езде по плохим дорогам рановато (на 50–80 тысячах км) сдаются ступичные подшипники и амортизаторы — чаще передние.
  • Характер неисправностей и частота их возникновения напоминает вазовские модели. Сломаться может почти всё и в любой момент. Наиболее регулярны жалобы на сбои АБС, поломки подшипника и реле в генераторе, замков дверей, привода стеклоочистителя. Попадаются и очень удачные экземпляры, где какой-либо ремонт впервые потребовался на 100–120 тысячах км.
  • Что касается косяков сборки, то, как правило, большинство недостатков устраняют предыдущие владельцы. Чаще всего приходится заново крепить уплотнители, выравнивать двери и замки. Но кривые зазоры между панелями кузова уже никуда не денутся.


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Оптимальный выбор: Х60 1.8 МКП

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Отзывы о Lifan X60 (2)

Lifan 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Красивая внешность, удобный салон, хороший клиренс, проходимость для переднего привода нормальная, полноразмерная запаска, экономичен.

Недостатки:

Низкая шумоизоляция, есть небольшие зазоры у кузова авто

Комментарий:

Приобрёл сей аппарат, Lifan X60, в 2017 году. Надо сказать, что выбирали машину мы всей семьёй с прицелом на дальние путешествия. Легковые седаны и хетчбэки отсеивали сразу, так как мы большие любители вылазок на природу на пикники и охоту. Ходили по салонам, сидели, приглядывались, но всё не то ...

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