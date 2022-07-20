Назван ресурсный и недорогой (сильно меньше миллиона) кроссовер

При разработке кроссовера Lifan X60 китайцы ориентировались на Тойоту RAV4 — отсюда много совпадающих компоновочных и конструктивных решений, начиная с инженерии подвески. Полного привода, тем не менее, нет.
При рестайлинге в 2016 году освежили внешность, оптику и центральную консоль.
Собирали в Черкесске, где была освоена сварка и окраска кузова.
Достоинства
- Чрезвычайно недорого.
- Очень просторный и вполне удобный салон.
- Энергоемкая, но не трясучая подвеска.
- Недурно оснащен даже в «базе».
Недостатки
- Результаты коррозии проявляются через 2–3 года.
- Неряшливая сборка, низкое качество комплектующих, обилие мелких поломок.
Моторы
Выбирать не из чего — единственный бензиновый атмосферник LFB479Q 1.8 (128 л.с.) являет собой доработанную копию тойотовского 1ZZ-FE. Успешно унаследовал главную болячку — склонность к быстрому накоплению нагара и залеганию колец. Не стоит дожидаться дикого угара масла, лучше превентивно поменять поршневые кольца и раскоксовать всё остальное. При большом количестве нагара велик риск задиров и прочих механических повреждений. Если что — многие тойотовские компоненты подходят.
Цепь привода ГРМ живет до 150 тысяч км. Нейтрализаторы с трудом выдерживают 100 тысяч. Фазорегулятор может отказать раньше. Гидрокомпенсаторов нет. Ресурс мотора оценивают в 250–300 тысяч км, и в ремонте он недорог.
Коробка передач
Гидроавтомата нет. Механика не слишком удачная — к 100 тысячам км иногда нужна переборка из-за износа подшипников. Были случаи разрушения корпуса коробки на малых пробегах — эту проблему сняли после 2014 года.
В 2015 году X60 получил также вариатор VT2 голландской компании Punch Powertrain, спроектированный, впрочем, специалистами ZF. Как и прочие CVT, плохо переносит резкие разгоны и пробуксовку. Но вполне надежен и при регулярной смене масла служит 200 тысяч км. Правда, на полпути, скорее всего, потребуется заменить соленоиды. При ремонте велика вероятность дефицита запчастей. Агрегат хоть и массовый, но не у нас, а в Китае.
Отдельная тема: несогласованность работы мотора с трансмиссиями. У механики странный подбор передаточных чисел — говорят, что четные передачи тут лишние. А вариатор отличается чрезмерно ватной работой, побуждая резче топтать педаль. На интенсивность разгона это не влияет, зато ускоряет износ агрегата.
Эксплуатационные болячки
- В подвеске очевидных слабостей нет, но при частой езде по плохим дорогам рановато (на 50–80 тысячах км) сдаются ступичные подшипники и амортизаторы — чаще передние.
- Характер неисправностей и частота их возникновения напоминает вазовские модели. Сломаться может почти всё и в любой момент. Наиболее регулярны жалобы на сбои АБС, поломки подшипника и реле в генераторе, замков дверей, привода стеклоочистителя. Попадаются и очень удачные экземпляры, где какой-либо ремонт впервые потребовался на 100–120 тысячах км.
- Что касается косяков сборки, то, как правило, большинство недостатков устраняют предыдущие владельцы. Чаще всего приходится заново крепить уплотнители, выравнивать двери и замки. Но кривые зазоры между панелями кузова уже никуда не денутся.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Х60 1.8 МКП
Оптимальный выбор: Х60 1.8 МКП
За те же деньги: Лада 4х4, УАЗ Патриот, Chevrolet Niva, Geely Emgrand X7
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