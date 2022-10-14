Важный вопрос про запаску (и ответ эксперта)

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
Материалы по темеЗа эти нарушения ПДД больше не штрафуют — полный список
— Какое запасное колесо возить с собой, если штатные шины имеют однонаправленный протектор?
— Если вы сами покупаете новый комплект, то для запаски лучше ориентироваться на правую сторону: чем ближе к обочине, тем выше шанс прокола.
Производители же стараются вообще не применять направленные шины в первичной комплектации автомобилей — зачем им лишние сложности при сборке? А если всё же применяют, то в качестве запаски используют докатку или полноразмерное колесо временного использования.
Шины с направленным рисунком протектора требуют соблюдать правила по направлению вращения. Узнать их можно по маркировке Rotation («направление») и стрелке в нужную сторону на боковой поверхности. Ошибку при установке выдаст повышенный уровень шума при езде.
Материалы по темеДорога в школу — как обезопасить ребенкаШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?
Материалы по темеШинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
Эксперты «За рулем» протестировали восемь «скандинавок» — дорогих и подешевле — на снегу и льду. Тест опубликован в журнале «За рулем» №9/2022 и скоро появится на сайте. Заходите почаще!
- Ответы на все вопросы, связанные с переобувкой на зиму, вы найдете тут.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: depositphotos