Важный вопрос про запаску (и ответ эксперта)

Каким должно быть запасное колесо, если у шин направленный рисунок протектора, — «правым» или «левым»? Вот мнение руководителя шинной группы «За рулем».

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Какое запасное колесо возить с собой, если штатные шины имеют однонаправленный протектор?

— Если вы сами покупаете новый комплект, то для запаски лучше ориентироваться на правую сторону : чем ближе к обочине, тем выше шанс прокола.

Производители же стараются вообще не применять направленные шины в первичной комплектации автомобилей — зачем им лишние сложности при сборке? А если всё же применяют, то в качестве запаски используют докатку или полноразмерное колесо временного использования.

Шины с направленным рисунком протектора требуют соблюдать правила по направлению вращения. Узнать их можно по маркировке Rotation («направление») и стрелке в нужную сторону на боковой поверхности. Ошибку при установке выдаст повышенный уровень шума при езде.

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