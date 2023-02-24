Продажи автомобилей онлайн: допы точно не навяжут? — журнал За рулем

Продажи автомобилей онлайн: допы точно не навяжут?

Покупка машины с завода подразумевает самостоятельный подбор нужного оборудования. Но и дилер участвует в процессе: как минимум предоставлением гарантии и техобслуживания.

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— Материал про онлайн-продажи автомобилей вы назвали «Мимо дилера». Но ведь дилер всё равно участвует в процессе: и автомобиль у него надо получать, и насчет гарантии договариваться.

— Формат онлайн-продаж напрямую от автопроизводителя в идеале подразумевает точечный подбор комплектации — от ковриков до цветовых решений. Из всего набора «допов» покупатель сам выберет нужные.

Но есть шоу-румы (в мегаполисах) и сертифицированные техцентры, осуществляющие обслуживание и гарантийную поддержку.

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В любом случае без «допов» мы не останемся — на этот счет можно не переживать. И без дилеров, похоже, тоже.

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