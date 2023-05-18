5 простых способов продлить срок службы мотора

В силу многих причин современные моторы изнашиваются быстрее своих предшественников из прошлых десятилетий.

Темпы современной жизни сказываются не только на людях, но и на автомобилях. Лет 20-30 назад цилиндропоршневая группа ДВС имела крайне низкую степень износа. Медленный износ стенок цилиндров и юбок поршней приводил к образованию так называемой «ступеньки» в районе верхней мертвой точки. А точнее в районе остановки первого компрессионного кольца.

Для современных двигателей характерна более серьезная проблема: образование задиров на стенках цилиндров.

Причины образования задиров

Задир образуется у двух трущихся деталей при их взаимной работе без зазора. Вследствие уменьшения зазора до критической нормы к трущимся деталям прекращается подача смазки. Из-за нагрева деталей происходит «микросваривание» их выступающих элементов. Далее происходит отрыв мелких частиц, что приводит к увеличению задиров. В результате такого процесса поршень может полностью заклинить и разрушиться. Такая же участь может ждать шатун, блок цилиндров и даже коленчатый вал. Исправить ситуацию можно будет только капитальным ремонтом двигателя.

Такие повреждения цилиндра, поршня и колец не надо путать с задиром. Налицо абразивный износ крупными частицами песка.

Где чаще всего образуются задиры?

Чаще всего образованию задиров подвержена сторона поршня, на которую действует сила наклона шатуна. Именно этой стороной поршень сильнее прижимается к стенке цилиндра. По этой причине оптимальной считается конструкция двигателя, при которой со стороны наибольшего прижима поршня расположен более холодный впуск, а не горячий выпуск.

У поперечных моторов с правым вращением большую нагрузку испытывает задняя часть поршня. Соответственно, более долговечными двигателями считаются те, у которых выпускной коллектор расположен спереди. Это может быть семейство двигателей GM Z16XER. К примеру, ДВС QR25DE от Ниссан будет более «правильным», чем G4KD или G4FC от корейских производителей.

При такте «рабочий ход» максимальная нагрузка ложится на заднюю стенку цилиндра. Это видно, если провести разложение сил от давления газов.

Как образуются задиры в двигателе?

В современном двигателе «микросваривание» деталей может произойти в трех случаях.

Повышенное расширение поршня при сильном перегреве двигателя.

Чрезмерные нагрузки на непрогретый двигатель, когда нагрев и расширение поршней происходит быстрее, чем цилиндров.

Недостаточная смазка пары ­поршень-цилиндр.

К преждевременному образованию задиров приводит отсутствие у двигателя форсунок для подачи смазки на днище поршня. Эта система способствует отводу от поршня от 30% до 50% тепла и охлаждению его на 20° С. К образованию задиров приводит и неграмотное применение пусковых жидкостей, способствующих вымыванию смазки со стенок цилиндров. При этом двигателю дается резкий старт и повышенные обороты. А еще задиры могут возникать у двигателей после длительного простоя, когда масляная пленка от времени испарятся со стенок цилиндра. От этого на деталях может возникать и коррозия, которая также будет причиной образования задиров.

Песок

Попадание песка в цилиндры также приводит к задирам. Песок может попасть внутрь двигателя по впускному каналу или через свечные отверстия. Поэтому перед снятием свечей рекомендуется тщательно очищать грязь вокруг свечного колодца. По впускному коллектору пыль с песком может проникать даже минуя дроссельную заслонку. Способствовать этому будут задубевшие резиновые манжеты.

Задиры на стенках цилиндра.

Керамика

В двигатель могут попасть и керамические компоненты от разрушающегося катализатора. Это в том случае, если он расположен в системе выпуска в пределах 200–300 мм от выпускных клапанов. Керамический элемент катализатора, в зависимости от производителя, начинает разрушаться на пробеге от 50 тыс. до 150 тыс. км. Попадание керамики в цилиндры происходит в момент открытия выпускных клапанов. Чаще всего такое случается у двигателей с фазовращателями на двух распредвалах и у двигателей, оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов.

Нередко сами автовладельцы при замене воздушного фильтра и неправильной установке нового элемента создают условия для попадания песка и пыли во впускную систему.

Неплотно затянутые хомуты и неправильный монтаж патрубка воздушного фильтра также способствуют проникновению песка внутрь двигателя.

Задиры на поршне.

Как продлить срок службы современного двигателя