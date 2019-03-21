Ответ властей: в центр города «грязным» легковушкам въезжать можно!

Ранее СМИ писали, что в Мосгордуме разрабатывают новый законопроект, который ограничит въезд на территорию мегаполиса машин с низким экологическим классом.

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В средствах массовой информации все чаще обсуждают, что власти Москвы собираются ввести ограничения въезда в центр столицы автомобилей с «грязными» выхлопами. Но какой именно класс сделают «планкой», пока неясно. Хотя, например, «Комсомольская правда» пишет, что уже с 2021 года планируется ограничить въезд в пределы МКАДа автомобилей экологическим классом ниже Евро-2, а в пределы Третьего транспортного кольца — ниже Евро-3. Уже и знаки новые ввели, ограничивающие въезд низкоэкологичного транспорта. И глава ГИБДД Михаил Черников поспешил успокоить автомобилистов, что если в ПТС нет отметки экологического класса, ничего страшного, никуда бежать не надо, с этим разберется НАМИ.

Однако сегодня Дептранс столицы разместил на страничке в Twitter официальный комментарий:

«Вопросы экологии, чистоты воздуха и здоровья крайне важны для каждого жителя Москвы, но принимать любые решения об ограничениях нужно крайне продуманно. Мы считаем, что на данном этапе ограничения не должны коснуться легковых а/м, а только автобусов и тяжелых грузовиков».

Все запуталось еще больше, ведь ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщили, что власти Москвы поддержали предложения правозащитников по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов. «За» выступил и мэр столицы Сергей Собянин.

Если решение о запрете все же надумают принять (не сейчас, а когда-нибудь), под санкции на въезд в столицу может попасть каждый третий автомобиль, зарегистрированный в Москве и области, напоминает «Комсомольская правда».

Ну а пока столичные власти успокаивают автомобилистов:

«Решений о запрете въезда для легкового транспорта в Москве нет».

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