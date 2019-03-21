Ответ властей: в центр города «грязным» легковушкам въезжать можно!

В средствах массовой информации все чаще обсуждают, что власти Москвы собираются ввести ограничения въезда в центр столицы автомобилей с «грязными» выхлопами. Но какой именно класс сделают «планкой», пока неясно. Хотя, например, «Комсомольская правда» пишет, что уже с 2021 года планируется ограничить въезд в пределы МКАДа автомобилей экологическим классом ниже Евро-2, а в пределы Третьего транспортного кольца — ниже Евро-3. Уже и знаки новые ввели, ограничивающие въезд низкоэкологичного транспорта. И глава ГИБДД Михаил Черников поспешил успокоить автомобилистов, что если в ПТС нет отметки экологического класса, ничего страшного, никуда бежать не надо, с этим разберется НАМИ.
Однако сегодня Дептранс столицы разместил на страничке в Twitter официальный комментарий:
«Вопросы экологии, чистоты воздуха и здоровья крайне важны для каждого жителя Москвы, но принимать любые решения об ограничениях нужно крайне продуманно. Мы считаем, что на данном этапе ограничения не должны коснуться легковых а/м, а только автобусов и тяжелых грузовиков».
Все запуталось еще больше, ведь ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщили, что власти Москвы поддержали предложения правозащитников по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов. «За» выступил и мэр столицы Сергей Собянин.
Если решение о запрете все же надумают принять (не сейчас, а когда-нибудь), под санкции на въезд в столицу может попасть каждый третий автомобиль, зарегистрированный в Москве и области, напоминает «Комсомольская правда».
Ну а пока столичные власти успокаивают автомобилистов:
«Решений о запрете въезда для легкового транспорта в Москве нет».
- Правда, ранее тоже обещали, что платная парковка не выйдет за пределы Третьего транспортного кольца, а она — вышла, и за пределы МКАДа тоже вышла. Потом глава столичного Дептранса заверял, что предпосылок к пересмотрю тарифов на платную парковку нет, а через некоторое время «специалисты» представили сложные выкладки, доказывающие, что сделать это необходимо, и тарифы повысили.
- Известно, что в письме Сергея Собянина, которое он направил в СПЧ, говорится, что Правительство Москвы поддерживает инициативу и готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации.
Фото: depositphotos.com
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