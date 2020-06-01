Цены на Lada (Chevrolet) Niva снова повысили

Нива в самом простом исполнении SL после майского повышения стоит уже 686 000 рублей.

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В очередной раз повысились цены на внедорожники Niva. Прирост относительно старых цен составил ровно 9000 рублей для каждой комплектации. Так, Нива в самом простом исполнении SL еще недавно предлагалась за 677 000 рублей, но актуальная цена — уже 686 000 рублей.

Топ-версия LEM без учета опциональной фирменной окраски Camouflage тоже добавила в цене: рекомендованная дилерам цена составляет не 851 000, как ранее, а 860 000 рублей, пишет Цена Авто. Окраска Camouflage добавляет к этой сумме еще 10 000 рублей.

До этого Niva дорожала в апреле, вместе со всем модельным рядом Lada, в который она готовится войти — подорожание тогда составило около 1% от прежней цены. Напомним, что теперь Ниву будут продавать именно дилеры Lada — у многих из них внедорожник можно приобрести уже сейчас.

А вот дилеры бывшей фирменной сети GM-AVTOVAZ прекратят заниматься продажами внедорожника с 10 июля 2020 года .

Фото: GM-AVTOVAZ