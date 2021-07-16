Новые школьные автобусы и машины скорой: правительство выделило 15 млрд рублей

УАЗ по госпрограмме обновления автопарков сделает 579 медицинских машин и 138 автобусов.

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 15 миллиардов рублей на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов. Государственная программа обновления автопарков предусматривает закупку машин у высоколокализованных российских автопроизводителей.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, первые поставки техники ожидаются уже в августе, а завершить программу планируется до конца 2021 года. Первым о старте работ отчитался Ульяновский автозавод — по сообщению пресс-службы производителя, на заводе будет создано 579 машин скорой помощи и 138 школьных автобусов. Отметим, что такие модификации в линейке УАЗа уже существуют — скорая на базе Профи появилась сравнительно недавно, а ОТТС на школьный автобус получено еще в 2018-м.

Основная часть техники, создаваемой по госпрограмме, а именно 570 авто, будут машинами скорой помощи класса В, созданными на базе моделей Профи и СГР (т.н. старый грузовой ряд, иначе — «буханка»), а еще девять машин для медиков будут реанимобилями класса С. Школьные автобусы на базе Профи будут созданы в стандартном и северном исполнении (улучшенная термоизоляция, полный привод), с вместимостью от 13 до 20 человек.

Гендиректор УАЗа Адиль Ширинов подчеркнул, что большую часть техники поставят заказчику в августе и сентябре.

УАЗ освоил выпуск скорых в разгар первой волны пандемии в апреле 2020-го, а в ноябре того же года выпустил партию автобусов для школ.

Фото: УАЗ