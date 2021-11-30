Гранте 10 лет: на АВТОВАЗе рассказали, почему решили ее делать — журнал За рулем

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Гранте 10 лет: на АВТОВАЗе рассказали, почему решили ее делать

Сегодня Lada Granta по-прежнему остается бестселлером АВТОВАЗа, да и всего российского рынка.

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Олег Груненков, директор проекта Granta с 2008 по 2015 гг., рассказал, что в какой-то момент стало понятно, что эпоха классических автомобилей подходит к концу, продажи «классики» сильно падали, поэтому появилась задача создать современный, новый, переднеприводный автомобиль, который бы мог в данном ценовом сегменте достойно представить АВТОВАЗ.

На тот момент уже построили переднеприводные Калина и Приора, но они были дороже.

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Как начинали

На АВТОВАЗе создали две творческих группы — одна занималась вопросом уменьшения себестоимости автомобиля. Ей была поставлена задача попытаться исключить все «лишние» элементы, и чтобы это не противоречило законодательству Российской Федерации. А вторая должна была создать современный и интересный автомобиль для отечественных покупателей, который может продаваться в течение 10 лет, и интерес к нему не ослабнет. Команды работали параллельно примерно 4 месяца, в результате многие идеи получили компромиссные решения, которые позволили существенно снизить себестоимость модели.

Практически все узлы и агрегаты платформы Калина были изменены. Это позволило Гранте показать новые потребительские качества. Инженеры предложили решение по увеличению размера кузова. При этом его масса уменьшилась на 27 кг, а жесткость на кручение увеличилась на 18%. Нельзя сказать, что автомобиль был плохо оснащен: при невысокой стоимости модели даже самая минимальная версия с неокрашенными бамперами имела подушку безопасности водителя, электронную педаль газа и вентилируемые дисковые тормоза передних колес.

Показав первые автомобили фокус-группе, на АВТОВАЗе поняли, что создали будущий бестселлер.

Запуск

Запустили Гранту в кузове хэтчбек в сентябре 2011 года в Тольятти, а в конце лета 2012 года — в кузове седан в Ижевске. Суммарный объем производства модели составил более 20 тыс. автомобилей в месяц.

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Но спрос оказался настолько большим, что возник дефицит, поэтому пришлось организовывать электронную запись на продажи. В первую неделю получили более 40 тыс. заказов, пришлось быстро наращивать мощности.

Автомобиль стал популярен у молодежи, и появился запрос на создание версии с автоматом. В середине 2013 года сделали и такие автомобили. Предлагали большой список комплектаций — от автомобилей с неокрашенными бамперами до люксовых версий с автоматом.

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В 2018 году был произведен фейслифтинг Гранты: она получила обновленную ДНК и ряд усовершенствованных узлов и агрегатов, в частности, восьмиклапанный двигатель с улучшенными характеристиками.

Гранта смогла занять ту самую массовую нишу недорогих автомобилей, которые необходимы в нашей стране. Однако сегодня на АВТОВАЗе не любят и стараются не употреблять словосочетание «бюджетный автомобиль» по отношению к Гранте, предпочитая называть модель «сбалансированным предложением на нашем рынке».

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (21)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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