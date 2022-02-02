Волга-купе: дорогая, уникальная, полностью легальная

Под капотом — около 300 л.с., в салоне — кожа и алькантара, передняя часть кузова стилизована под ГАЗ-21...

В Москве на продажу выставлен кастомный автомобиль на базе ГАЗ-31105 Волга. Как пишет автор проекта, от Волги взят каркас кузова, который в процессе постройки несколько укоротили. Передняя часть кузова — фантазия автора на тему ГАЗ-21, а двери — удлиненные, от ГАЗ-24. Отметим, что в описании автомобиль именуется как купе, но вполне вероятно, что перед нами все же двухдверный седан — по фото не совсем ясно, сохранены ли центральные стойки кузова.

А под капотом — Toyota 3UZ-FE: V8, 4,3 литра, 290 л.с., 441 Нм. Двигатель сочетается с родной АКП, передающей момент на позаимствованный у Volvo 940 задний мост.

Из описания технической части также известно, что установлена «мощная тормозная система» неназванного производителя, автомобиль укомплектован стильными 20-дюймовыми дисками, к которым прилагается два комплекта покрышек.

В салоне установлены приборная панель от Toyota Celsior и сиденья от Mercedes SL; отделка интерьера — кожей и алькантарой. Владелец позиционирует свое творение как «машину на каждый день» и как «законченный проект для зимнего дрифта и летнего бернаута», а нам представляется, что еще это может быть неплохой фан-кар для прогулок и фотосессий.

В ПТС значится семь владельцев, также имеется информация об участии в ДТП, но для такого автомобиля эти данные едва ли имеют обычное значение. Зато владелец сообщает, что машина полностью легализована и легко встанет на учет, так как все изменения внесены в документы. Цена машины составляет 1 960 000 рублей, рассматриваются и варианты обмена.

А мастера из Польши поставили на ВАЗ-2106 турбодвигатель Lancia Kappa, тоже получилось неплохо!

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Фото: Auto.ru