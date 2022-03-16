Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!

Hummer H1, созданный на базе американского армейского автомобиля Humvee и снявшийся во многих голливудских фильмах, стал настоящей автомобильной иконой.
Его длина составляет 4,7 метра, ширина — 2,2 метра, а высота — 1,9 метра. Немало. Но не для шейха Хамада бин Хамдана Аль Нахайяна, известного своей коллекцией внедорожников, в которую входят настоящие исполины. Например, самый большой в мире Jeep Willys, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса.
Теперь гигантов, благодаря Hummer H1 X3, стало больше. Почему «Х3»? Потому что он в три раза больше оригинальной модели.
Hummer H1 X3 имеет длину 14 метров, ширину 6 метров и высоту 6,6 метра, а его колесная база растянулась на 9 метров. И это не муляж, а настоящий автомобиль. Он оснащен четырьмя дизельными двигателями и уникальным рулевым управлением — могут поворачиваться все четыре колеса. Информации о мощности и весе внедорожника нет.
Этот Hummer не просто гигантский автомобиль, а настоящая квартира на колесах. В салон можно попасть по лестнице, установленной под днищем. На двух этажах находятся туалет и кухня, а скоро будут доделаны спальня и гостиная.
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Фото: YouTube