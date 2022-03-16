Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — журнал За рулем

Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!

Этот Hummer H1 в три раза больше оригинальной модели. Теперь он выставлен в музее Аль-Мадама в Объединенных Арабских Эмиратах.

Материалы по теме
Самую длинную машину в мире восстановили

Hummer H1, созданный на базе американского армейского автомобиля Humvee и снявшийся во многих голливудских фильмах, стал настоящей автомобильной иконой.

Его длина составляет 4,7 метра, ширина — 2,2 метра, а высота — 1,9 метра. Немало. Но не для шейха Хамада бин Хамдана Аль Нахайяна, известного своей коллекцией внедорожников, в которую входят настоящие исполины. Например, самый большой в мире Jeep Willys, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса.

Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!

Материалы по теме
Пешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

Теперь гигантов, благодаря Hummer H1 X3, стало больше. Почему «Х3»? Потому что он в три раза больше оригинальной модели.

Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!

Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!

Материалы по теме
10 улиц с самым крутым уклоном: как вы там ездите?

Hummer H1 X3 имеет длину 14 метров, ширину 6 метров и высоту 6,6 метра, а его колесная база растянулась на 9 метров. И это не муляж, а настоящий автомобиль. Он оснащен четырьмя дизельными двигателями и уникальным рулевым управлением — могут поворачиваться все четыре колеса. Информации о мощности и весе внедорожника нет.

Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!

Этот Hummer не просто гигантский автомобиль, а настоящая квартира на колесах. В салон можно попасть по лестнице, установленной под днищем. На двух этажах находятся туалет и кухня, а скоро будут доделаны спальня и гостиная.

Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!

Фото: YouTube

Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!

Этот Hummer H1 в три раза больше оригинальной модели. Теперь он выставлен в музее Аль-Мадама в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320708Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320709Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320710Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320711Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320707Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!
Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!

Этот Hummer H1 в три раза больше оригинальной модели. Теперь он выставлен в музее Аль-Мадама в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320707Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320708Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320711Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320709Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту! — фото 1320710Вы видели 7-метровый Hummer? В высоту!
Наше новое видео
Новый японский рамник: дизель-«миллионник», автомат, 7 мест
Зачем в СССР делали кабриолеты из этих грузовиков. И почему перестали
Новый большой корейский минивэн: дизель, автомат и полный привод

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров846
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: