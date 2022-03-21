Понятно, что рост цен — явление закономерное, но в последнее время он просто зашкаливает — производители и дилеры переписывают ценники по нескольку раз за месяц.

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Будет ли, наконец, передышка? Этого сейчас не знает никто, можно лишь строить догадки. Своим мнением по этому поводу мы попросили поделиться наших читателей, предложив им опрос: «Цены на авто непрерывно и резко растут. Когда же они стабилизируются?»

Согласно его результатам, 32% опрошенных считают, что цены стабилизирует сам рынок — люди просто не смогут покупать автомобили по таким завышенным ценам, 34% в улучшения не верят, полагая, что «это теперь надолго», 6% — оптимисты, по их мнению, в ближайшие полгода все наладится, и 28% ответили, что все зависит от политической ситуации.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— В условиях дефицита и резкого повышения цен мы просуществуем весь 2022 год. И это еще при самом оптимистичном сценарии — если политическая ситуация нормализуется в ближайшее время. А если взаимное потепление между странами, движение навстречу и прочие позитивные сдвиги не случатся ни в апреле, ни в мае, не в июне, то мы будем и дальше жить в условиях жесткого дефицита и роста цен на автомобили. Хотя понятно, что невозможно их повышать до бесконечности. Lada не может стоить (условно) 5 млн руб., а Toyota — 30 млн руб.

Понятно, что когда-то этот «потолок» нащупается, и спрос все-таки остановится. И тут важнее — не когда остановится рост цен, а на каком уровне, если говорить о сегодняшнем дне. То есть сколько, к примеру, должна стоить Лада, чтобы дальше повышать цены не было смысла.

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Сейчас это трудно представить, потому что мы не понимаем, каким будет рубль по отношению к доллару, каким — к евро, сколько будут стоить энергоносители и так далее.



Думаю, что резкий цен при неизменных внешнеполитических условиях остановится где-то летом, ближе к осени, но это не значит, что нужно ждать. Цены «замрут» на каком-то предельном уровне, выше которого не будет смысла их повышать, потому что это станет окончательным абсурдом. Оно и сейчас-то абсурдно.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС и «За рулем»