Уникальный лимузин УАЗа отправили в музей — журнал За рулем

Уникальный лимузин УАЗа отправили в музей

Автомобиль был выпущен Ульяновским автозаводом в единственном экземпляре.

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Этому внедорожнику уже 13 лет. Лимузин на базе УАЗа Патриота был спроектирован и выпущен на заводе в 2009 году. УАЗ даже получил патент на автомобиль, желая, видимо, наладить мелкосерийное производство внедорожного лимузина. Но сегодня срок действия патента уже истек и завод не стал продлевать его.

Теперь уникальный автомобиль пополнил экспозицию музея Ульяновского автозавода, и посмотреть на него могут все желающие.

«Разработка сохранила все свойства внедорожника и вдобавок обрела статус изысканности и роскоши. К сожалению, в серийное производство по ряду причин уникальная разработка не была запущена», — так описало лимузин корпоративное издание предприятия «Панорама УАЗа».

Уникальный лимузин УАЗа отправили в музей

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От привычного нам Патриота лимузин УАЗ отличается вставкой в центре кузова, в которой установлен третий ряд сидений, обращенный лицом к заднему ряду — против хода движения.

Уникальный лимузин УАЗа отправили в музей

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Чем же занимался все эти годы внедорожный лимузин? Во-первых, его видели на Парадах Победы, проходящих 9 мая в Ульяновске. Кроме того, его арендовали на свадьбы. Автомобиль не простаивал и за ним ухаживали. Может, поэтому он и дожил до сегодняшнего дня.

  • Скоро в продаже появится электрический УАЗ с запасом хода до 300 километров.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Vyacheslav Makushin / Unsplash, Роспатент

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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

УАЗ 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник по...

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