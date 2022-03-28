Аккуратные водители будут платить меньше.

Новый коэффициент страховых тарифов «бонус-малус» (КБМ), который страховщики будут применять при расчете стоимости полиса ОСАГО, вступит в силу с 1 апреля 2022 года. И будет действовать по договорам, заключенным по 31 марта 2023 года включительно.

Пересмотр КБМ происходит ежегодно для всех водителей. Коэффициент «бонус-малус» позволяет безаварийным водителям получать дополнительную скидку на полис ОСАГО и повышает стоимость страховки для тех автолюбителей, которые часто становятся виновниками ДТП.

Минимальный коэффициент, по которому рассчитывается размер страховой премии, уменьшится с 0,5 до 0,46, а максимальная скидка за безаварийное вождение увеличится на 4 процентных пункта и составит 54% против 50% . Для аварийных водителей максимальный КБМ будет повышен до 3,92 против 2,45 . Нагляднее это отображено в инфографике.

Таким образом, ценообразование полисов ОСАГО станет еще более справедливым, отмечают в инфопроекте «ОСАГО: общественная экспертиза».

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Безаварийное вождение должно быть экономически выгодным для самих участников движения, к этому побуждает пересчет КБМ. Так, за первое полугодие 2021 года количество безаварийных автовладельцев выросло на 3,3 млн в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

«Абсолютное большинство — более 94% водителей — получили скидку на ОСАГО от 5% и выше. Все они на личном опыте убедились: если водить аккуратно и не становиться виновником ДТП, то на следующий полис „автогражданки“ можно получить приятную скидку», — прокомментировал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

А вот полисы каско с начала марта, в среднем по стране, подорожали на 10–15%, а в некоторых случаях и на 30%.

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Фото: Depositphotos