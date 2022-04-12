У российского гонщика конфисковали дома в Европе

Италия конфисковала недвижимость на 105 миллионов евро, принадлежащую гонщику Формула 1 Никите Мазепину.

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Итальянское правительство конфисковало имущество, принадлежащее бывшему гонщику команды Haas F1 Никите Мазепину и его отцу. Расположенные на севере острова Сардиния активы оцениваются примерно в 105 миллионов евро (9 млрд рублей).

В частности, была изъята вилла, известная как Rocky Ram, принадлежащая Мазепиным. Отец Никиты Дмитрий находится в санкционном списке Евросоюза и считается членом ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Всего итальянские власти конфисковали вилл и яхт у богатых людей России на сумму более 900 миллионов евро (77 млрд рублей).

Самым ценным активом, изъятым на данный момент, является суперъяхта стоимостью 530 миллионов евро (45,5 млрд рублей), принадлежащая миллиардеру Андрею Мельниченко. Ее конфисковали в порту Триеста.

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Напомним, что Никита Мазепин был пилотом американской команды Формула 1 Haas, которую спонсировал его отец. Но спонсорский контракт с компанией его отца «Уралкалий» был расторгнут, логотипы компании в виде российского триколора удалены с болидов, а Никита уволен.

Фото: Haas