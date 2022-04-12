Toyota делает робота для выгула собак

Согласно патенту, он сможет даже прибирать за животными.

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В хорошую погоду прогулка с собакой доставляет удовольствие, но вот в дождь или в мороз выходить из дома, чтобы дпть собаке размяться и справить нужду, совсем не хочется. Поэтому Toyota (посмотрев, видимо, второй сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» от Netflix) разработала робоплатформу, которая сможет выгуливать питомцев.

Платформа имеет встроенный поводок с электроприводом, который может его стравливать и втягивать. У робота также есть датчики расстояния, которые не позволяет ему наехать на остановившееся что-нибудь понюхать животное.

В документации патента Toyota описаны различные режимы работы устройства. Например, прогулка по заранее намеченному маршруту. Также расхотевшая гулять собака может направить робота домой. Для этого выгульщика оснастили датчиком распознавания положения лап — куда идет собака, туда покатится и робот. Осталось только решить проблему с кошками и белками, на провокации которых робот не должен позволять поддаваться собаке.

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Эта проблема решается датчиком на поводке, который будут следить за тем, как быстро разматывается поводок. Если животное потянет слишком сильно или начнет бежать, робот остановится и не будет двигаться, пока собака не перестанет натягивать поводок.

Робот также будет убирать за животным. Если собака пописает, то робот аккуратно смоет все с тротуара, а если… то тщательно все приберет. А чтобы хозяин не переживал, сходила ли его собака в туалет, робот будет предоставлять фотодоказательства этого.

Также хозяин собаки может передвигаться на роботе-выгульщике, что будет удобно для некоторых людей.

А тем временем Kawasaki разрабатывает робокозла.

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Фото: Netflix, Toyota