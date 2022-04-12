Фото обновленного корейского кроссовера просочилось в Сеть

Выглядит 8-местный автомобиль еще брутальнее, чем раньше.

Трехрядный семейный SUV, занимающий нишу чуть выше Santa Fe, готовится к предстоящему обновлению в конце этого года. Премьера Hyundai Palisade 2023 года запланирована на 13 апреля, но корейский автопроизводитель случайно (или нет?) разместил первую фотографию внедорожника на анонс видео прямой трансляции на YouTube.

Hyundai быстро заменил миниатюру презентации, но показательная фотография уже была опубликована несколькими СМИ. Скриншот дает нам четкое представление об интерфейсе и профиле автомобиля.

Обновленный Palisade получил обновленный дизайн передней части, включая новые фары с более современными светодиодными дневными ходовыми огнями, широченную решетку радиатора, выполненную в стиле параметрического дизайна, и обилие хрома в нижней части бампера.

Профиль, кажется, не изменился, за исключением новых многоспицевых дисков, придающих внедорожнику более премиальный вид.

Hyundai не показал заднюю часть автомобиля, но, скорее всего, изменения там будут минимальными и коснутся лишь заднего бампера. Автопроизводитель подтвердил, что 8-местный салон автомобиля будет модернизирован за счет дополнительных технологий и функций безопасности. Ожидается новое рулевое колесо и обновленная приборная панель с большим 12,3-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

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Подробнее об обновленном Palisade, а также о моторах, которые он получит, мы узнаем на официальной премьере автомобиля, которая состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке (пройдет с 15 по 24 апреля). Обновленный кроссовер, предположительно, появится в продаже в конце этого года одновременно с промежуточным обновлением Сонаты.

Фото: Depositphotos