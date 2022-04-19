Депутат предложил ввести отсроченную оплату парковки

Законопослушные граждане не всегда успевают вовремя оплатить парковку и «попадают» на внушительные штрафы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в котором предложил ввести принцип отложенной оплаты парковки до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги, сообщает RT.

Часто добросовестные автовладельцы, не успевшие по каким-то причинам вовремя произвести оплату, согласно закону, становятся нарушителями и должны заплатить внушительный штраф. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше, чем по стране, и здорово бьют по карманам граждан.

Депутат считает целесообразным внедрить принцип отложенной оплаты парковки до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги.

По мнению Милонова, это избавит автовладельцев от ежедневного «парковочного» стресса и страха получить штраф. Сейчас водители обязаны оплатить стоянку автомобиля на городской парковке в течение пяти минут.

Искусственный интеллект будут использовать для поиска парковки.

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