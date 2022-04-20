Автовладельцу заплатили 4 тыс. за сообщение о пьяном водителе

Так Госавтоинспекция из регионального фонда поощрила бдительного гражданина.

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Произошло это в Новом Уренгое, где особенно остра проблема несоблюдения водителями транспортных средств ПДД в части управления транспортом подшофе.

На территории всего Ямало-Ненецкого автономного округа с начала 2022 года к административной ответственности было привлечено более 80 нетрезвых водителей, еще более 30 отказались от медосвидетельствования, сообщила Госавтоинспекция округа.

Но нетрезвый водитель представляет опасность и для окружающих, поэтому атволюбители города не остаются равнодушными и сообщают о таких случаях в полицию. Так, в дежурную часть ОМВД России по г. Новый Уренгой поступило сообщение от местного жителя о том, что он заметил на дороге водителя, который (предположительно) управляет транспортом в состоянии опьянения.

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Патрульный экипаж ДПС незамедлительно выехал в указанное место и в ходе задержания и проведения проверки подтвердилось, что водитель был нетрезв.

В соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 30 января 2020 года №81-П «О финансировании расходов, связанных с вознаграждением граждан за информирование полиции о правонарушениях и об угрозах общественному порядку» заявителю выплачено вознаграждение в размере 4 тысяч рублей.

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