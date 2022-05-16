Nissan на год останавливает выпуск автомобилей в России и Украине

Официальная причина — проблемы с поставками и логистикой.

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Японский автоконцерн Nissan Motor приостановил операции в России и Украине на год. Об этом на пресс-конференции, посвященной отчету по итогам 2021 финансового года (завершился 31 марта 2022 года) сообщил генеральный директор компании Макото Утида. Он также сказал, что данные по РФ и Украине не были учтены в отчете.

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге не работает с 14 марта в связи с перебоями в поставках комплектующих.

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Возобновление производства в России маловероятно раньше марта следующего года.

По информации зарубежных СМИ, в последнем финансовом году Nissan получил финансовый ущерб в размере 52,6 млрд иен (499 млн долларов США) от своей деятельности в России и Украине: из них 15,2 млрд иен по собственному бизнесу Nissan и 37,4 млрд иен составили потери из-за его доли в альянсе с Renault.

От марки Datsun Nissan окончательно отказался.



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Фото: Александр Демьянчук/ТАСС