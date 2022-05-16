Водители из Узбекистана чаще других попадают в ДТП в России

Однако по тяжести последствии в ДТП среди водителей-иностранцев в лидерах граждане Казахстана и Белоруссии.

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В 2021 году увеличилось количество ДТП по вине иностранцев — всего произошло 5 тыс. таких происшествий (+6% к году ранее). В них погиб 431 человек, 6 тыс. 709 ранены, следует из информационно-аналитического обзора НЦ безопасности дорожного движения МВД России, на который ссылается ТАСС.

В обзоре отмечается, что показатели выросли фоне существенного снижения аварийности в 2020 году, когда действовали связанные с пандемией ограничительные меры, из-за чего число иностранцев в РФ значительно уменьшилось.

В прошлом году чаще всего среди водителей-иностранцев виновниками ДТП в России становились граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Данные по 2021 году (количество ДТП):

по вине граждан Узбекистана произошло 1 тыс. 290

Киргизии — 1 тыс. 92

Таджикистана — 894

Армении — 417

Азербайджана — 346.



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По тяжести последствий в ДТП по вине водителей из СНГ наибольший показатель у граждан Казахстана и Белоруссии, не относящихся к СНГ — у граждан Турции.

Фото: АГН «Москва»