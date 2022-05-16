Водители из Узбекистана чаще других попадают в ДТП в России

В 2021 году увеличилось количество ДТП по вине иностранцев — всего произошло 5 тыс. таких происшествий (+6% к году ранее). В них погиб 431 человек, 6 тыс. 709 ранены, следует из информационно-аналитического обзора НЦ безопасности дорожного движения МВД России, на который ссылается ТАСС.
В обзоре отмечается, что показатели выросли фоне существенного снижения аварийности в 2020 году, когда действовали связанные с пандемией ограничительные меры, из-за чего число иностранцев в РФ значительно уменьшилось.
В прошлом году чаще всего среди водителей-иностранцев виновниками ДТП в России становились граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
Данные по 2021 году (количество ДТП):
- по вине граждан Узбекистана произошло 1 тыс. 290
- Киргизии — 1 тыс. 92
- Таджикистана — 894
- Армении — 417
- Азербайджана — 346.
По тяжести последствий в ДТП по вине водителей из СНГ наибольший показатель у граждан Казахстана и Белоруссии, не относящихся к СНГ — у граждан Турции.
- Виноват, но не виноват: не всегда врезавшийся в дерево — виновник ДТП.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: АГН «Москва»