АВТОВАЗ вернулся к полной рабочей неделе

На заводе говорят, что эти меры нужны, чтобы удовлетворить возросший спрос на машины — рост начался с запуском госпрограммы льготного автокредитования.

Материалы по теме Шок-цифра: известно, сколько АВТОВАЗ заработал на перезапуске Гранты

Новую рабочую неделю отечественный автогигант начинает с доброй вести: все предприятия и дочерние общества Группы «АВТОВАЗ», включая завод «Лада-Ижевск», перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели. Более того, в автосборочном комплексе завода в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным для сотрудников.

«Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили LADA, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. С начала осени мы также откроем дополнительный набор персонала на наши сборочные линии в Тольятти», — отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Президент поблагодарил команду автогиганта, быстро нормализовавшую ситуацию на заводах в Тольятти и Ижевске и перезапустившую сборку автомобилей, «несмотря на сложную обстановку санкционного давления». Соколов напомнил, что менее чем за три месяца была создана специальная версию Granta Classic'22, менее зависимая он иностранных компонентов, а к сегодняшнему дню оснащаемая многими привычными опциями — подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционером.

Материалы по теме Производство Весты переехало в Тольятти. Что будет с качеством? Мнение эксперта

Также в течение лета были перезапущены в производстве внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Перспективы прочих моделей прежнего модельного ряда туманные (как в случае с XRAY) или просто более отдаленные: Весту перенесут в Тольятти к марту 2023 года, а чуть раньше на той же сборочной линии должен восстановиться Ларгус.

Для сборки этих моделей нужна АБС — Соколов пообещал, что в 2023 году эта последняя ключевая функция будет возвращена на автомобили Lada.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: АВТОВАЗ