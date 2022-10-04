Нарушение должно иметь время и место, но в случае с двумя камерами мы имеем два места и два времени. Что из этого оспаривать?

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Штрафы за превышение средней скорости не приходят автомобилистам уже полтора года. Из-за юридических несостыковок и недовольства граждан ГИБДД решила прекратить эту практику.

Но после внесения поправок в ПДД и КоАП штрафы за превышение средней скорости на протяженном участке дороги могут стать нормой. Мы уже писали, что юридической силы не имеет только сам термин «средняя скорость», тогда как методика определения ее превышения в имеющих вес документах есть. Пробелы скоро будут устранены, и замеры средней скорости на многокилометровых участках дорог вернутся. Технически это можно реализовать даже в городах со множеством перекрестков (сеть камер легко с этим справится, отслеживая ваш маршрут). Нам же следует подготовиться к оспариванию таких штрафов.

Видя перегибы на местах (в частности, установку камер в совершенно неаварийных местах, с предварительной, как вариант, установкой необоснованного знака ограничения скорости), можно предположить, что штрафы получат многие автомобилисты.

Теория и практика

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Представим ситуацию. Некий участок дороги с разными скоростными режимами: есть возможность ехать 90 км/ч, где-то надо будет сбавить до 70–60 км/ч, а где-то, возле пешеходного перехода, — до 20 км/ч. Если думать, что задачки из школьного учебника по математике про пункты А и В, из которых навстречу друг другу едут машины, применимы к жизни, то беды не избежать. А как же разгоны, торможения, обгоны и подлость (иначе не назовешь) некоторых обгоняемых, которые в этот ответственный момент начинают ускоряться?

Словом, проезд подобных участков в реальной жизни имеет все шансы превратиться в непроходимый квест, если допустить, в том числе, перегибы на местах. Как вариант — намеренные заторы перед второй камерой, в которых водители будут давать себе фору. Кроме того, на дорогу водители будут смотреть все реже, а больше следить за спидометром, ведь выравнивать скорость придется не только под камерой (если о ней подсказал навигатор), а постоянно. Собственно, сегодня на свободных дорогах водители и так чаще заняты спидометром, чем наблюдением за дорогой и ее обочинами. Но это можно назвать лирикой. Вернемся к тому, как мы будем оспаривать штрафы за превышение средней скорости. Тут есть пара подводных камней.

Мнение эксперта

юрист:

— Контроль средней скорости применялся на российских дорогах с 2013 года, но в марте-апреле 2021 года ГИБДД перестала применять данный метод ввиду нормативных пробелов. Причина решения ГИБДД формальна — когда контролируемый участок проходит через границы двух разных районов, возникает вопрос, в суд какого района направлять обжалование. Такая неопределенность и послужила причиной отказа ГИБДД от метода контроля средней скорости. Хотя многие эксперты и практикующие юристы говорят, что решение этой проблемы лежит на поверхности и не противоречит закону — определять территориальную подсудность по месту нахождения второй камеры. То есть там, где заканчивается контролируемый участок дороги, — ведь именно вторая камера и устанавливает факт превышения скорости.

Безусловно, на практике были и контролируемые участки, находящиеся в пределах одного района, тогда вопрос «в какой суд обращаться в случае обжалования штрафа» не возникал. К слову, такие случаи редки. К примеру, в Московской области в 2020 году процент обжалованных постановлений составил всего 0,01% от количества вынесенных. В судебной практике есть интересный, но неоднозначный случай, который получил широкий резонанс в СМИ. Именно он привлек внимание к методу контроля средней скорости. Автомобилист из Смоленской области дошел до Верховного суда, который, как сообщалось, отменил штраф. Однако это не так — дело отправили на пересмотр в районный суд, который вновь признал водителя виновным.

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Верховный суд ранее неоднократно разъяснял, что, если административное правонарушение было выявлено с применением работающего в автоматическом режиме специального технического средства, имеющего функции фотосъемки, то у суда не имеется оснований сомневаться в правильности показаний прибора измерения скорости, который является средством измерения утвержденного типа, прошедшим метрологическую поверку, допущенным к применению.

МВД России и Беларуси объединились против нарушителей.

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Фото: Илья Щербаков/ТАСС