Стремглав: как мобилизация отразилась на авторынке

Еще на прошлой неделе рынок новых машин продолжал восстанавливаться — недельный прирост составлял более 10%.

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С 26 сентября по 2 октября (39-я неделя 2022 года) россияне приобрели 8711 новых легковых автомобилей. Напомним, на прошлой, 38-й неделе аналитики фиксировали продолжающийся рост авторынка. Но уже тогда можно было предположить, что изменившаяся обстановка в стране повлияет на продажи машин. Как сообщает «Автостат», 8711 новых легковушек — это на 19% меньше, чем неделей ранее.

Легковые машины составляют примерно 80% всей проданной в стране новой автомобильной техники. В оставшихся 20% ситуация примерно та же. В частности, сократился рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) — на 20%, до 982 экземпляров.

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Падение в сегменте грузовиков еще более глубокое: 1321 машина и минус 22% по сравнению с прошлой неделей. А сильнее всего за неделю просел самый скромный сегмент — автобусы: на 33%, до 88 единиц. Если взять весь первичный авторынок, было куплено в общей сложности 11 102 единицы, и падение за неделю составило 20%.

В масштабах целого года сокращается и производство машин — более чем на 60% по сравнению с 2021-м.

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Фото: EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС