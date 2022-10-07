Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Он стал интереснее, богаче, технологичнее... и еще немного дороже.

Дистрибьютор китайского бренда в Республике Беларусь представил и назвал цены на обновленный кроссовер Geely Tugella. Заметим, что модель выпускается на белорусском заводе «Белджи», и в Россию поставляются машины, собранные именно на этом предприятии. В РФ Tugella регулярно входит в рейтинги самых востребованных китайских моделей. Нет сомнений, что вскоре обновленная версия окажется и у нас.

Обновления по экстерьеру коснулись переднего бампера, решетки радиатора, нижней части заднего бампера и патрубков выпуска — теперь их четыре, пишут «Китайские автомобили». Также будет предложен стайлинг-пакет: черная крыша, спойлер на крышке багажника, темные колесные диски и, возможно, контрастная окраска вертикальных «жабр» обновленного переднего бампера.

Обновления по оснащению: проекция на лобовое стекло в последней, максимально контрастной версии, помощь при смене полосы движения (LCA), мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTW) и предупреждение о наезде сзади.

Обещаются комплектации с аудиосистемой Bose с 12 динамиками (вместо восьми), четырьмя дополнительными USB-разъемами и беспроводной зарядкой, но некоторые из опций задержатся до января 2023 года.

По технической части все без изменений: бензиновая «турбочетверка» 2.0 на 238 л.с. и 350 Нм, работающая с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода.

Обновленная Tugella в Белоруссии стала дороже:

Дореформенная версия Luxe стоила 108,8 тысячи белорусских рублей, теперь же за нее просят 111,6 тыс. — 2,617 млн рублей РФ.

Комплектация Flagship ранее стоила 120,8 тысячи белорусских рублей, а теперь обойдется в 126,8 тыс. — 2,9 млн рублей РФ.

Flagship-Special Dual с двухцветным кузовом теперь стоит 128,8 тысячи, то есть чуть более 3 млн рублей РФ.

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Напомним, что в России актуальная версия Geely Tugella в комплектации Luxury оценивается в 3,8 млн рублей, а в комплектации Flagship — в 3,9 млн, и это с учетом скидок.

А вообще, «китайцы» в России атакуют — столько их не было еще никогда!

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Фото: abw.by