Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — журнал За рулем

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Он стал интереснее, богаче, технологичнее... и еще немного дороже.

Материалы по теме
Всё выше и выше: в топ-15 кроссоверов российского рынка уже 6 «китайцев»

Дистрибьютор китайского бренда в Республике Беларусь представил и назвал цены на обновленный кроссовер Geely Tugella. Заметим, что модель выпускается на белорусском заводе «Белджи», и в Россию поставляются машины, собранные именно на этом предприятии. В РФ Tugella регулярно входит в рейтинги самых востребованных китайских моделей. Нет сомнений, что вскоре обновленная версия окажется и у нас.

Материалы по теме
Дорога в школу — как обезопасить ребенкаШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Обновления по экстерьеру коснулись переднего бампера, решетки радиатора, нижней части заднего бампера и патрубков выпуска — теперь их четыре, пишут «Китайские автомобили». Также будет предложен стайлинг-пакет: черная крыша, спойлер на крышке багажника, темные колесные диски и, возможно, контрастная окраска вертикальных «жабр» обновленного переднего бампера.

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Обновления по оснащению: проекция на лобовое стекло в последней, максимально контрастной версии, помощь при смене полосы движения (LCA), мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTW) и предупреждение о наезде сзади.

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Обещаются комплектации с аудиосистемой Bose с 12 динамиками (вместо восьми), четырьмя дополнительными USB-разъемами и беспроводной зарядкой, но некоторые из опций задержатся до января 2023 года.

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

По технической части все без изменений: бензиновая «турбочетверка» 2.0 на 238 л.с. и 350 Нм, работающая с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода.

Обновленная Tugella в Белоруссии стала дороже:

  • Дореформенная версия Luxe стоила 108,8 тысячи белорусских рублей, теперь же за нее просят 111,6 тыс. — 2,617 млн рублей РФ.
  • Комплектация Flagship ранее стоила 120,8 тысячи белорусских рублей, а теперь обойдется в 126,8 тыс. — 2,9 млн рублей РФ.
  • Flagship-Special Dual с двухцветным кузовом теперь стоит 128,8 тысячи, то есть чуть более 3 млн рублей РФ.

Материалы по теме
Апогей шведской мысли: тест китайского кросс-купе Tugella

Напомним, что в России актуальная версия Geely Tugella в комплектации Luxury оценивается в 3,8 млн рублей, а в комплектации Flagship — в 3,9 млн, и это с учетом скидок.

Фото: abw.by

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Он стал интереснее, богаче, технологичнее... и еще немного дороже.

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363909Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363910Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363911Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363912Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363913Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363914Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены
Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Он стал интереснее, богаче, технологичнее... и еще немного дороже.

Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363912Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363913Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363914Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363911Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363910Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены — фото 1363909Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены
Наше новое видео
Тест нового кроссовера. Опять «китаец»? Не совсем
На каких самокатах нельзя ездить по тротуарам?
Аурус Комендант — подробный обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров493
Оцените материал
0:0

Отзывы о Geely Tugella

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: