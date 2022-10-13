АВТОВАЗ выпустил множество некомплектных машин — куда их теперь денут? — журнал За рулем

АВТОВАЗ выпустил множество некомплектных машин — куда их теперь денут?

Альтернативных поставщиков по некоторым запчастям уже нашли, но в одночасье возникшая проблема не решается.

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После продолжительного периода почти полного дефицита некоторых комплектующих, АВТОВАЗ возобновил отгрузку «проблемных» автомобилей дилерам. В частности, начала выправляться ситуация с поставками ремней безопасности для семейства Niva: по данным Avtograd News, заводу удалось найти нового поставщика лице Sibeco, филиала китайской компании Sibteс.

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Также возобновились поставки жгутов проводов и некоторых других компонентов — и машины начали укомплектовывать недостающими деталями и отправлять дилерам, пишет источник. Сотрудников завода выводят на работу сверхурочно с соответствующей оплатой, чтобы доукомплектовать автомобили, скопившиеся на территории завода.

АВТОВАЗ выпустил множество некомплектных машин — куда их теперь денут?

То есть в планах завода — укомплектовать все машины и отправить в продажу. Более того, как «За рулем» писал ранее, на Нивы впервые после восстановления производства начали ставить кондиционер и подогрев сидений. Однако проблем с запчастями еще хватает, и автомобили продолжают заполнять заводские проезды, отметил тот же источник 12 октября.

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Указывается, что в 2008–2009 годах на территории АВТОВАЗа скопилось около 80 000 машин — тогда они были комплектными, но возник кризис перепроизводства. Сейчас же спрос на Ладу хороший, а счет некомплектных автомобилей, по некоторым оценкам, уже идет на тысячи.

Фото: Avtograd News / ВКонтакте, Сергей Мальгавко / ТАСС

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