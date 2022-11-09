«Китаец» обогнал по продажам Ниву. Еще 5 моделей могут это повторить — журнал За рулем

«Китаец» обогнал по продажам Ниву. Еще 5 моделей могут это повторить

Статистика продаж Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за октябрь, с одной стороны, показывает, что позиции лидера пока ничего не угрожает. Но с другой...

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Lada Granta, самый дешевый автомобиль в РФ, разошелся тиражом 12 426 единиц, что составляет более четверти емкости всего рынка. По той же статистике, Нива, не разделенная на модели Legend и Travel, занимает второе место — 4755 шт. А на третьем месте — Haval Jolion российской сборки, 3049 экземпляров.

А если взять статистику Автостата, считающую продажи разных моделей Niva отдельно, а также учитывающую, в отличие от АЕБ, продажи Chery (и приводящую количество регистраций в ГИБДД, а не отгрузки дилерам), то окажется, что Jolion уже опережает Niva Travel (у той только 2229 шт) и Legend (1926 шт), а в Топ-12, помимо «признанных» АЕБ Geely Coolray и Haval Jolion, Geely Atlas Pro и Haval F7, вошли также Chery Tiggo 7 PRO и Chery Tiggo 4.

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Отметим, что продажи китайских кроссоверов в России регулярно обновляют рекорд. Впрочем, именно в октябре подросли в продажах и обе российские Нивы.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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