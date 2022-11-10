Взял на себя чужую вину за ДТП: чем это грозит

Негативные последствия неизбежны.

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Известны случаи, когда водитель менялся местами с пассажиром, чтобы избежать ответственности за случившееся ДТП. И даже если таким уговорам предшествовало обещание материального вознаграждения, согласившийся на аферу человек потеряет гораздо больше, предостерег адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он отметил, что если водитель будет признан виновником ДТП, ему ущерб никто не возместит.

«Более того, полис ОСАГО для него будет рассчитываться по повышенным коэффициентам, у него будет испорчена биография, и в случае следующего нарушения будет учитываться, что он уже привлекался к ответственности за ДТП», — предупреждает автоэксперт в беседе с «Газета.ru».

Кроме того, виновник ДТП может получить регрессивный иск от страховой компании. Не исключены и дополнительные расходы, если ремонт не покроется страховкой полностью.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС