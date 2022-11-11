На начало 2022 года в РФ насчитывалось около трех тысяч фирменных дилерских центров, занимающихся продажей новых легковых автомобилей. К настоящему моменту это количество сократилось на 160 единиц.
«Важно учитывать, что 160 — это не конечная цифра, ведь на бумаге автодилер есть, а по факту он торгует подержанными машинами. Или же, проезжая мимо фирменного салона Mercedes, внутри можно увидеть марки других автомобилей», — цитируют Известия вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра.
Цифра закрывшихся центров пока кажется некритичной, однако в НАС видят в этом лишь начало тенденции, возникшей на фоне санкций и усложнения поставок новых автомобилей.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото: Антон Белицкий/ТАСС