В России закрываются дилерские центры — сколько мы потеряли с начала года? — журнал За рулем

В России закрываются дилерские центры — сколько мы потеряли с начала года?

Цифра примерная и не отражает всех реалий, и с учетом этого она внушает опасения.

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На начало 2022 года в РФ насчитывалось около трех тысяч фирменных дилерских центров, занимающихся продажей новых легковых автомобилей. К настоящему моменту это количество сократилось на 160 единиц.

«Важно учитывать, что 160 — это не конечная цифра, ведь на бумаге автодилер есть, а по факту он торгует подержанными машинами. Или же, проезжая мимо фирменного салона Mercedes, внутри можно увидеть марки других автомобилей», — цитируют Известия вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра.

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Цифра закрывшихся центров пока кажется некритичной, однако в НАС видят в этом лишь начало тенденции, возникшей на фоне санкций и усложнения поставок новых автомобилей.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Антон Белицкий/ТАСС

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