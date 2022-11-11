Цифра примерная и не отражает всех реалий, и с учетом этого она внушает опасения.

На начало 2022 года в РФ насчитывалось около трех тысяч фирменных дилерских центров, занимающихся продажей новых легковых автомобилей. К настоящему моменту это количество сократилось на 160 единиц.

«Важно учитывать, что 160 — это не конечная цифра, ведь на бумаге автодилер есть, а по факту он торгует подержанными машинами. Или же, проезжая мимо фирменного салона Mercedes, внутри можно увидеть марки других автомобилей», — цитируют Известия вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра.

Цифра закрывшихся центров пока кажется некритичной, однако в НАС видят в этом лишь начало тенденции, возникшей на фоне санкций и усложнения поставок новых автомобилей.

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Фото: Антон Белицкий/ТАСС