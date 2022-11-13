Это что за покемон?! Как наш ГАЗ-53 переделали на Кубе

Кузова автомобилей на Кубе в силу климата практически не подвержены коррозии, а потому сохраняются в почти первозданном виде.

Именно по этой причине на Острове Свободы до сих пор можно в большом количестве встретить отлично выглядящие Жигули, Москвичи и Волги, которым давно минуло полвека. Однако механика со временем все же приходит в негодность.

Опечаленный этим фактом владелец ГАЗ-53 некоторое время прикидывал, как ему поступить с любимой машиной. Но рецепт на Кубе существует уже давно: из нескольких автомобилей собирают один. Получаются, как правило, довольно колоритные рестомоды.

В результате применения более мощного двигателя (к сожалению, не известно, какого именно) у грузовика удлинился капот, а после «подкатывания» новых мостов заметно расширилась колея, замечает Trucksplanet.

В салоне помимо руля от какого-то современного китайского грузовичка появились детали от… КАМАЗа. В частности, «гитара» — очень узнаваемый подрулевой переключатель.

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Фото: vk.com/6x6_dalnoboy, Unsplash, ГАЗ