Судьба завода Toyota в Санкт-Петербурге остается под вопросом

НАМИ покупать автозавод не планирует.

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Российские активы Toyota не планируется передавать под управление государства, как это было в случае с Renault-Nissan в пользу ФГУП «НАМИ». Как заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, «пока таких обсуждений не ведется».

В конце сентября японский автопроизводитель официально сообщил о закрытии своего завода в Санкт-Петербурге. Возможные сценарии развития площадки сейчас рассматриваются в министерстве и в правительстве города, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что от ухода из России Toyota потеряла порядка 655 млн долларов.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Toyota, НАМИ