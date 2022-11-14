Судьба завода Toyota в Санкт-Петербурге остается под вопросом — журнал За рулем

Судьба завода Toyota в Санкт-Петербурге остается под вопросом

НАМИ покупать автозавод не планирует.

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Российские активы Toyota не планируется передавать под управление государства, как это было в случае с Renault-Nissan в пользу ФГУП «НАМИ». Как заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, «пока таких обсуждений не ведется».

В конце сентября японский автопроизводитель официально сообщил о закрытии своего завода в Санкт-Петербурге. Возможные сценарии развития площадки сейчас рассматриваются в министерстве и в правительстве города, сообщает РИА Новости.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Toyota, НАМИ

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