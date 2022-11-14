АВТОВАЗ рассказал, чем МКП лучше АКП — журнал За рулем

АВТОВАЗ рассказал, чем МКП лучше АКП

Механика не затормозилась в развитии и продолжает совершенствоваться наравне с автоматом, говорят на предприятии.

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В официальных аккаунтах бренда Lada появился пост «5+ по механике...», в котором рассказывается о преимуществах механической коробки передач. Автор пишет, что хоть АКП считается более комфортной и престижной, у МКП есть свои плюсы. Далее идет перечисление, приводим его коротко:

  • простота и надежность;
  • возможность экономить топливо;
  • эффективность на плохой дороге;
  • удовольствие от вождения.

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В финале нам напоминают, что за последние годы АВТОВАЗ усовершенствовал свою механическую коробку — очевидно, имеется в виду ВАЗ-2180 для переднеприводных моделей.

А именно — производитель внедрил тросовый привод и новый механизм переключения, снизил шумы и вибрации, сократил потребление масла и минимизировал риск протечки.

  • По заявлению президента АВТОВАЗа Максима Соколова, автомат на автомобилях Lada появится не ранее весны 2024 года.
  • «За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: АВТОВАЗ

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