АВТОВАЗ рассказал, чем МКП лучше АКП

Материалы по темеНиву можно купить в несколько кликов — вот способ
В официальных аккаунтах бренда Lada появился пост «5+ по механике...», в котором рассказывается о преимуществах механической коробки передач. Автор пишет, что хоть АКП считается более комфортной и престижной, у МКП есть свои плюсы. Далее идет перечисление, приводим его коротко:
- простота и надежность;
- возможность экономить топливо;
- эффективность на плохой дороге;
- удовольствие от вождения.
Материалы по теме10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт
Материалы по темеНа конвейере АВТОВАЗа избавляются от наследия Renault
В финале нам напоминают, что за последние годы АВТОВАЗ усовершенствовал свою механическую коробку — очевидно, имеется в виду ВАЗ-2180 для переднеприводных моделей.
А именно — производитель внедрил тросовый привод и новый механизм переключения, снизил шумы и вибрации, сократил потребление масла и минимизировал риск протечки.
- По заявлению президента АВТОВАЗа Максима Соколова, автомат на автомобилях Lada появится не ранее весны 2024 года.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: АВТОВАЗ