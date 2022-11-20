Лоб в лоб: два полицейских автомобиля устроили ДТП

На неделе не совсем обычный дорожный инцидент произошел в Севастополе.

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Вечером 15 ноября автомобиль ДПС вез в больницу полицейского, пострадавшего в ДТП с грузовиком. Служебная Skoda ехала по разделительной полосе улицы Ревякина со включенными проблесковым маячком и сиреной.

С другой стороны по той же улице, и тоже по разделительной полосе, с включенными светозвуковыми сигналами, двигался УАЗ дежурной части УМВД. На одном из перекрестков машины столкнулись.

Судя по видео, ехавший в больницу полицейский дополнительно травмировался, так как спешно покинул машину, испытывая сильный дискомфорт.

Иных пострадавших, равно как и жертв, в данном ДТП не было. Остается надеяться, что слуга закона все же был доставлен в медицинское учреждение в короткие сроки.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Главная дорога

Фото: VK/Главная Дорога