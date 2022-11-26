BMW разбили о бетонный куб на скорости 150 км/ч (видео) — журнал За рулем

BMW разбили о бетонный куб на скорости 150 км/ч (видео)

Скорость, способная превратить в груду металла любой автомобиль...

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За последние пару десятков лет технологии краш-тестов сделали несколько семимильных шагов вперед, что кардинально изменило автопром — машины, благодаря новым методам конструирования, материалам и системам, стали гораздо безопаснее. Однако у любой конструкции есть предел, и его очень легко переступить — достаточно разогнать машину до серьезной скорости.

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Популярные европейские блогеры Youtube-канала Vilebrequin буквально воткнули в бетонный куб BMW 5 series Touring в культовом кузове E39. Если ваш французский не в идеале, даем подсказку: самое интересное начинается на 16:53.

Во время разгона до обозначенных 150 км/ч второй автомобиль едет рядом.

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Из него один из участников эксперимента дистанционно управляет машиной через пульт и VR-очки, отображающие происходящее в несущемся в небытие «снаряде»... Как поет Глеб Самойлов из группы The Matrixx, «никто не выжил, никто не умер».

Источник YouTube / Vilebrequin

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