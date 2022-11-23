Что с ценами на авто? Возможно, такой аналитики вы не видели никогда — журнал За рулем

Что с ценами на авто? Возможно, такой аналитики вы не видели никогда

С начала весны цены на новые автомобили в России... снижаются! Доказательства — ниже.

Материалы по теме
На рынке иномарок новый лидер: вот какой марке отдали предпочтение россияне

Показатель средней стоимости нового автомобиля использует в своих статистических исследованиях сервис Авито Авто. Еще в марте он составлял 3,1 млн рублей, а к октябрю опустился до 2,95 млн рублей.

Таким образом, налицо небольшое, но вполне внятное падение — впервые за очень долгое время.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Также специалисты отмечают рост количества предложений новых автомобилей по схеме параллельного импорта.

Материалы по теме
Параллельный импорт продлят

Вместе с тем, стоит напомнить, что объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, сократился на 60,8%, до 502,5 тысяч авто.

  • Параллельный импорт работает, но есть мнение, что в значительной степени заменить привычные механизмы он сможет еще не скоро.
  • «За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Коммерсант.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС.

Наше новое видео
Спальное место, лазер в фарах... — чем удивил новый китайский кроссовер
Новая Лада Гранта или Веста с пробегом — что выбрать?
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров477
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: