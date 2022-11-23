Что с ценами на авто? Возможно, такой аналитики вы не видели никогда

Показатель средней стоимости нового автомобиля использует в своих статистических исследованиях сервис Авито Авто. Еще в марте он составлял 3,1 млн рублей, а к октябрю опустился до 2,95 млн рублей.
Таким образом, налицо небольшое, но вполне внятное падение — впервые за очень долгое время.
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Также специалисты отмечают рост количества предложений новых автомобилей по схеме параллельного импорта.
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Вместе с тем, стоит напомнить, что объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, сократился на 60,8%, до 502,5 тысяч авто.
- Параллельный импорт работает, но есть мнение, что в значительной степени заменить привычные механизмы он сможет еще не скоро.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Источник: Коммерсант.
Фото: Сергей Коньков / ТАСС.