Что с ценами на авто? Возможно, такой аналитики вы не видели никогда

С начала весны цены на новые автомобили в России... снижаются! Доказательства — ниже.

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Показатель средней стоимости нового автомобиля использует в своих статистических исследованиях сервис Авито Авто. Еще в марте он составлял 3,1 млн рублей, а к октябрю опустился до 2,95 млн рублей.

Таким образом, налицо небольшое, но вполне внятное падение — впервые за очень долгое время.

Также специалисты отмечают рост количества предложений новых автомобилей по схеме параллельного импорта.

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Вместе с тем, стоит напомнить, что объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, сократился на 60,8%, до 502,5 тысяч авто.

Параллельный импорт работает, но есть мнение, что в значительной степени заменить привычные механизмы он сможет еще не скоро.

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Источник: Коммерсант.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС.