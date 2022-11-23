В России снова появятся реэкспортные Лады. Что это такое?

С продажами наших машин в Европе возникли сложности — и совсем не те, о которых вы подумали.

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В позднем СССР существовало понятие «реэкспортный автомобиль», то есть проданный за рубеж через систему «Автоэкспорта», но затем частным порядком ввезенный обратно в Союз.

Есть вероятность, что подобная схема заработает снова.

По некоторым свидетельствам, частным европейским компаниям больше не выгодно продавать новые российские автомобили, хотя доселе некоторые из них (в особенности Niva) пользовались на Западе устойчивым спросом, несмотря на отсутствие АВТОВАЗа в Европе на официальном уровне.

Сложность не в текущей политической ситуации, т.к. параллельный импорт, при всех проблемах, сносно работает в обе стороны, пишет источник.

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Дело в другом: «В России Lada стоят сейчас таких денег, что мне выгоднее перегнать туда весь свой сток и продать машины там», — говорит один из европейских коммерсантов, занимающийся продажей продукции АВТОВАЗа в Германии.

С другой стороны, в той же Германии всего месяц назад разгрузился целый автовоз с новыми Нивами.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Коммерсант.

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